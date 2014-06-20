«Я – анонимный алкоголик»

Возможность преодолеть зависимость

Ильгизу – тридцать семь лет. Каждый вечер он встречается с единомышленниками, чтобы обсудить события дня и попить чаю. Новенькие в команде представляются коротко: «Здравствуйте, я – анонимный алкоголик».

СПАСИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

– Городскому содружеству анонимных алкоголиков уже девять лет, сформированы две группы, –рассказывает Ильгиз. – Собираемся ежедневно, к нам приходят порой до 20 человек. Для нас это не просто поддержка одного человека другими, но и единственный способ не пить. Члены содружества анонимных алкоголиков не платят ни вступительных, ни членских взносов, содержат себя сами, на собственные добровольные пожертвования. Они не связаны ни с какой-либо сектой, вероисповеданием и политическим направлением.

Вот уже семь лет Ильгиз не употребляет спиртного, но по-прежнему называет себя алкоголиком.

– Моя жизнь никогда не будет прежней, – продолжает он. – Если в организм попадёт хоть грамм алкоголя, то я буду выпивать, не переставая, и спасут только врачи, а может, и не успеют.

Запойным пьяницей он стал в двадцать лет, десять лет не расставался с рюмкой. Из наркологической больницы практически не выходил.

– Когда-то в здании наркологической больницы был роддом, где я появился на свет, – говорит Ильгиз. – Если честно, так думал: здесь родился, здесь и умру.

Он был похож на бомжа, ходил по улице в трико и калошах. Судим – в состоянии алкогольного опьянения совершил два преступления. Близкие и врачи не верили, что он завяжет с выпивкой.

– Помню, стояли в подъезде с друзьями (так когда-то называл собутыльников ), выпивали. Рассуждали, что пора остановиться, иначе наступит конец, искали выход, – продолжает Ильгиз. – Проблема алкоголика в том, что он выписывается из больницы и возвращается в ту же среду, окружение, откуда его привезли в наркологию. Ему больше и заняться нечем, кроме того, как пить. Нужна сила воли, чтобы остановиться, начать жизнь сначала. Спасением для меня стало объявление в газете «Стерлитамакский рабочий» о собрании группы анонимных алкоголиков. Информацию прочитал, будучи трезвым. После первого собрания жизнь изменилась: сейчас работаю, купил автомобиль, хожу в спортзал. Жизнь удивительная, радостная и многообразная и без алкоголя. Это говорю осознанно и хочу помочь другим.

МЕСТО ВСТРЕЧИ

С Маратом, другим членом содружества, мы встретились в помещении, которое предоставила администрация Стерлитамака. Ильгиз и Марат не стеснялись, стучали в двери руководителей города, объясняли, что помещение нужно, их группа спасёт не одну человеческую жизнь.

В небольшом офисе – бывшем красном уголке общежития – по-домашнему уютно: скатерти, салфетки – это женских рук дело. В содружестве, кроме мужчин, есть и женщины, некоторые из них совсем молоденькие, симпатичные, не верится, что на днях выписались из больницы после прохождения курса лечения. Женщины по-хозяйски накрывали на стол, разливали чай.

– Я привёл в группу Эльвиру, свою соседку, – рассказывает Марат. – Она долго отказывалась, но я сумел убедить, нашёл нужные слова. Было жалко видеть, как женщина не ценит себя, того, что дала природа.

Сама Эльвира от разговора уходила – смущалась, ведь не каждый осмелится рассказать о тёмной стороне жизни.

– Новогодние праздники она впервые за много лет отмечала без спиртного, – продолжает рассказ Марат. – Я тоже два года не пью. Никаких застолий, шумных компаний, в новогоднюю ночь выпили с бабушкой чаю, пожелали друг другу счастья.

У большинства анонимных алкоголиков нет семей. Жёны и мужья не выдерживают жизни с пьющим человеком, способным совершить насилие. Ильгиз не был женат, но не теряет надежду на счастливую семейную жизнь, хотя и планов не строит:

– В то время, когда я пил, мои друзья встречались с девушками, женились, теперь воспитывают детей. Золотое время – от двадцати до тридцати лет, а я его пропил. Понимаю это. Я встречаюсь с девушками, но серьёзных, продолжительных отношений нет.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В день нашей встречи в клубе прошло первое официальное мероприятие – круглый стол с участием представителей администрации города, республиканского наркодиспансера, психиатрической больницы.

Начальник отдела по взаимодействию с общественными институтами администрации города Альберт Наилевич Шайхутдинов сказал:

– Муниципальные власти поддерживают людей, решивших избавиться от алкогольной, наркотической зависимости. Значение таких содружеств велико. Понятно, что без врачей, без правоохранительных органов не справиться с бедой, но людей нужно социально адаптировать, помочь жить дальше. Будем рекомендовать людям, оказавшимся в трудной ситуации, обращаться в это содружество.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 января 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104