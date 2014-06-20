За что начисляют пени?

В редакцию обратилась жительница города И.М.Валикова, проживающая по улице Худайбердина. Она просит разобраться в оплате счёта за капитальный ремонт: «Почти весь 2015 год мне не присылали квитанцию для оплаты взноса на капитальный ремонт. Позже получила квитанцию за весь год в сумме 2227,68 руб. Пени – 0 рублей. Срок оплаты – до 10 декабря 2015 года. Я заплатила эту сумму 7 декабря 2015 года (квитанцию сохранила). Но в следующей квитанции мне назначили пени – 11,38 руб. На каком основании?

Почему специалист, который делает расчёты, не несёт никакой ответственности, ведь он виноват, что у меня за весь год накопилась такая большая сумма, и оплатить сразу было нелегко. На наши вопросы в Уфе ответили, что они правы. Но это обман людей. Может, на них в суд подать?».

На вопрос читательницы ответил первый заместитель генерального директора некоммерческой организации Фонд «Региональный оператор РБ» П.В.Сафонов.

– Фонд «Региональный оператор РБ» сообщает, что обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома установлена согласно ст.169 Жилищного кодекса РФ и Закону РБ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». Данная обязанность не является договорным условием и возникла у собственников помещений с 1 октября 2014 года.

В связи с отсутствием информации в базе данных Росреестра и ГУП «Бюро технической инвентаризации Республики Башкортостан» о собственнике помещения по указанному адресу на момент формирования МКД не был создан лицевой счёт, начисления взносов на капитальный ремонт не производились.

При проведении инвентаризации помещений в октябре 2015 года в целях уточнения собственников жилья по данному адресу региональным оператором был направлен повторный запрос. Установлено, что собственником помещения является Валикова Ирина Михайловна, открыт лицевой счёт

№ 939675, произведено начисление взносов с 1.10.2014 года, производится печать и доставка платёжных документов.

В соответствии со ст.155 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, причём, по задолженности, возникшей до 4.07.2016 года, – начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, а по задолженности, возникшей после 4.07.2016 г., – начиная с тридцать первого дня, следующего за днём наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.

Таким образом, в платёжном документе за декабрь 2015 года начислены пени только на сумму задолженности по состоянию на 10 ноября 2015 года – 2068,56 руб. (в той сумме, которую оплачивал абонент, – 2227,68 руб., есть и сумма задолженности – 2068,56 руб.). За двадцать дней просрочки (с 11.11.2015 г.) начислены пени в сумме 15,36 руб. В платёжном документе за январь 2016 года начислены пени на задолженность по состоянию на 10 ноября 2015 года (сумма задолженности – 2068,56 руб.) за семь дней просрочки (с 1.01.2015 г. до даты оплаты – 7.12.2015 г.) в сумме 3,98 руб.

В телефонном разговоре начальник отдела Фонда «Региональный оператор РБ» А.Мулюкова пояснила, что при формировании базы данных по этому лицевому счёту не было информации: сведения подавали разные организации – Росреестр, БТИ и т.д. Не был отлажен механизм, адреса пропадали. Но при этом начисления по капитальному ремонту нужно было производить с 1 октября 2014 года. По словам специалиста, если абоненту так долго не приходил платёжный документ, нужно было заявить о себе, сразу бы открыли лицевой счёт, и задолженности бы не возникло.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104