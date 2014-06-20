Здесь – энергия здоровья!

В конце юбилейного для Стерлитамака года в нашем городе произошло ещё одно событие российского значения: общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность России», Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта РФ на базе Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса провели III Всероссийский фестиваль народных игр и национальных видов спорта среди образовательных организаций Приволжского федерального округа.

Четырёхдневная программа фестиваля, который торжественно открылся во Дворце пионеров и школьников, включала в себя соревнования по вольной борьбе и борьбе на поясах, гиревому спорту, армрестлингу, дзюдо. Были и народные игры, и выставка народных промыслов и ремёсел. В завершение фестиваля состоялся круглый стол на тему «Физическая культура и спорт – основы национальной безопасности и здоровой нации», после которого все участники фестиваля получили соответствующие сертификаты, а победители и призёры состязаний и конкурсов – награды.

Заместитель председателя ОГФСО «Юность России» Нугзар Лобашвили отметил:

– Мы стараемся продолжать славные традиции отечественного спорта и подготовки высококлассных спортсменов, а также прививать соотечественникам, в особенности молодому поколению, привычку к здоровому образу жизни, вносить определённый вклад в повышение обороноспособности России. Рад, что наш фестиваль прошёл на высоком профессиональном уровне.

Председатель регионального отделения ОГФСО «Юность России» по Республике Башкортостан Александр Юнаковский высоко оценил спортивную деятельность Стерлитамака и, в частности, Стерлитамакских колледжа и института физической культуры; сказал, что в дальнейшем по результатам таких соревнований планируется присваивать звания кандидатов в мастера спорта. В подтверждение он вручил свидетельство о присвоении первого разряда чемпиону Приволжского федерального округа по армрестлингу Дмитрию Ариткулову. Заместитель главы администрации городского округа Тимур Мурзагалин заметил:

– К сожалению, до сих пор продолжаются дебаты о нужности преподавания в школе физической культуры… Мы же должны создавать здоровую и сильную державу и находимся только в начале пути!

Олег ПЕРШИН

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