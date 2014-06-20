Зимние победы «Переката»

Кубки РБ по ловле рыбы на мормышку и блесну

Насколько сомнительным удовольствием представляется зимняя рыбалка одним людям, настолько другие увлечены бдением у лунок. Казалось бы, что притягательного может быть в ритмичном подёргивании мормышки на заснеженном водоёме, когда от стужи не спасает даже многослойная экипировка? Но фанаты подлёдного лова говорят, что их согревает азарт, неведомый приверженцам летней рыбалки.

Спортсмены рыболовного клуба «Перекат РБ», представляющие Стерлитамак, удачно открыли очередной зимний сезон. Во второй половине декабря прошлого года они участвовали в Кубке Республики Башкортостан по ловле рыбы на мормышку.

Приехав на место соревнований – Белое озеро, я понял, что погода решила испытать спортсменов на прочность. Термометр уверенно показывал 25 градусов мороза, дул сильный ветер. Климатические каверзы, впрочем, не помешали команде «Перекат РБ» занять первое место. Пётр Терехов, Константин Иванов и Владислав Коновалов с запасом обловили других участников, за что благодарны своему тренеру-координатору Тимуру Сафарову. Приятным дополнением к командному триумфу стало третье место Николая Шовкуна в личном зачёте.

Чуть позже, под Новый год, на том же водоёме прошёл Кубок РБ по ловле рыбы на блесну. И вновь природа подготовила спортсменам «благодушный» приём в виде снегопада, мороза и ветра. Два дня участники боролись не только друг с другом, но и с погодными условиями. На этот раз «Перекат РБ» в составе Эдуарда Казаккулова, Виталия Почанина и Евгения Листунова в упорной борьбе стал вторым. В личном зачёте Эдуард Казаккулов соревнования выиграл.

Кстати, 22 января на пруду в Верхних Услах состоится чемпионат Стерлитамака по ловле рыбы на мормышку. Приглашаются все, кто желает попытать удачу возле лунок и доказать своё мастерство рыболова.

Н.ВАВИЛОВ

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