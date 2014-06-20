Зимние забавы

Отметили Татьянин день

Погода в среду нахмурилась, солнышко самоустранилось от работы, наверное, как и студенты, пожелавшие отдохнуть. Но сдавшим свою первую зимнюю сессию первокурсникам колледжа СФ БашГУ ничто не могло испортить настроения. Под радостные возгласы и песни они для начала …сожгли самодельное чучело сессии – будто пугало, которое их уже не пугает. Так открыли праздник «Зимние забавы», приуроченный к Татьяниному дню.



Сотни ног к полудню уже хорошо утоптали снег на спортплощадке за основным учебным корпусом колледжа – только соревнующихся команд набралось семь, а болельщиков – несметное количество. С праздником поздравила заведующая колледжем Надежда Николаевна Ткачёва. Потом настал черёд забав на снегу: команды выступали в оригинальных состязаниях – «Сороконожки на лыжах», «Переправа», «Достань шпаргалки», «Снежная зачётка», «Селфи», «Перетягивание каната»… Мёрзнуть было некогда!

В спортивных состязаниях отличилась команда группы ПСО-13 (право социального обеспечения), руководимая Эльзой Фанилевной Талачёвой. Второй результат показала команда группы БД-16 (банковское дело), возглавляемая педагогом Наилёй Хамитовной Почаниной. Приза за третье место удостоилась команда группы СА-15 (судебное администрирование), выступавшая под руководством Евгении Юльевны Трошиной. А вот в предварительно организованном конкурсе плакатов лучшей была признана группа ПСО-11 (руководитель Влас Валерьевич Богомолов).

В завершение праздника все его участники пили чай, от души благодарили студклуб, председателя объединённой профсоюзной организации Александра Анатольевича Потапова с его командой – за организацию таких завлекательных «Зимних забав» и со смехом вспоминали перипетии прошедшей экзаменационной сессии.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104