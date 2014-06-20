Дороги, мост. ЖКХ, собаки, транспорт…

Что волнует жителей посёлка Шахтау?

Народу было много. Слишком много для скромной комнаты. Толпа заполонила коридор, а когда Лариса Каримова объявила о начале приёма – дружно ввалилась в кабинет.

Лариса Каримова возглавляет отдел по работе с территориями администрации города. Отдел взаимодействует с населением отдалённых районов Стерлитамака – посёлками Строймаш, Первомайский, Шахтау и Заашкадарьем, устраивает различные мероприятия. Это и конкурсы на лучшее оформление двора, и астрономические площадки, на которых любой желающий увидит звёзды через окуляры телескопа, и концерты творческих коллективов, и спортивные праздники. Помимо этого организуются приёмные дни, когда можно проконсультироваться по различным вопросам и получить необходимую информацию у специалистов.

Недавно такой день настал для жителей посёлка Шахтау. С первого взгляда было ясно – горячих вопросов накопилось предостаточно. Отвечать на них были призваны представители МВД, администрации города, руководители управляющих компаний, специалисты тепловых сетей, ОАО «Продтовары» и ГУП «Башавтотранс».

Диалог возможен, когда люди высказываются поочерёдно, не перебивая друг друга. Первые минуты приёма это наглядно подтвердили. В небольшом помещении два или три голоса, высказывающихся одновременно, разбивал диалог на обрывки, где каждый говорил о своём. Ларисе Каримовой неустанно приходилось успокаивать толпу. Тем более, что затрагиваемые проблемы волновали большинство собравшихся.

– Он плохо слышит, поэтому так громко говорит, – объясняют жители напор пожилого мужчины, обозначившего «больные точки» посёлка. В список его категоричных требований вошли строительство прямой автодороги из Шахтау в город, замена остановок общественного транспорта на новые, чистые, удобные павильоны, проверка и ремонт моста через реку Селеук и многое другое.

– Вы так наступаете, что мне почти страшно, – призналась Лариса Каримова и уговорила толпу сделать шаг назад.

В таких условиях даже извлечение блокнота из сумки превращается в логический квест. Делать записи возможно, лишь крепко прижав к себе блокнот или разместив его на чьей-то дружественной спине. Находясь в плотном кольце, едва успеваю зафиксировать, как попросив «немедленно издать строгий указ о закрытии пунктов приёма металлолома», пенсионер сообщает о необходимости разобраться с бродячими кошками и собаками.

– В 2016 году приняты меры гуманного обращения с безнадзорными животными, – пояснил заместитель начальника ОЖКХ администрации города Юрий Лаптев. – В Отрадовке построен приют для их временного размещения. Животных привозят на базу, ветеринары проверяют на болезни и агрессию. Если с животным всё нормально, его стерилизуют, ставят бирку и отпускают. Однако сейчас число кошек и собак увеличилось многократно. Они сбиваются в стаи, становятся агрессивными. И теперь мы работаем несколько иначе – животных с признаками бешенства мы усыпляем сразу.

По поводу моста через реку Селеук Лаптев заметил, что раньше мост относился к Ишимбайскому району, но пару лет назад был принят на баланс города. Сооружение нуждается в тщательном обследовании, и только после него можно будет делать выводы о ремонте или строительстве нового моста.

– В этом году мы постараемся изыскать средства и обследовать мост, – пообещал Юрий Лаптев.

Граждан интересовало, почему закрыли парикмахерскую и когда реконструируют общественную баню.

– Заведения были частными, – прокомментировала Лариса Каримова. – Город предоставляет бизнесу в аренду здания. Но если у предпринимателя нет прибыли, никто не вправе заставить его работать себе в убыток.

Жители Шахтау справедливо возмущаются проезжающими через посёлок грузовыми автомобилями. Участковый уполномоченный полиции Дмитрий Козменков сообщил, что водители грузовиков привлекаются к административной ответственности. По словам Юрия Лаптева, дорожные знаки, запрещающие большегрузам ездить по дорогам общего пользования, устанавливаются, но водители знаки игнорируют и даже сбивают.

– Давайте вместе бороться с этим, – предложил Лаптев. – Фотографируйте номера автомобилей-нарушителей и передавайте в соответствующие органы.

Немало претензий было высказано по поводу общественного транспорта. Автобус маршрута №15 курсирует от содового кольца до Шахтау и обратно. Граждане просили изменить маршрут, ведь чтобы добраться до центра Стерлитамака, в больницу, на рынок и т.д., люди вынуждены ехать с пересадками. По мнению жителей, несправедлива и цена проезда – 18 рублей, тогда как на остальных городских маршрутах пассажиры платят на три рубля меньше. Иногда автобуса не дождаться по 40 и более минут. В один из морозных дней транспорта не было около трёх часов. На звонки продрогших на остановках людей диспетчер отвечала грубо.

– Диспетчера мы наказали, – заверил собравшихся начальник отдела эксплуатации ГУП «Башавтотранс». – Проезд до 18 рублей мы подняли по всему городу. Однако из-за конкуренции с другими компаниями-перевозчиками по основным маршрутам цена была снижена.

Завершая транспортную тему, жители попросили администрацию города рассмотреть вариант с пуском по линии маршрутных такси от МУП «СТУ».

Подавляющая часть обсуждаемых на встрече проблем требовала дополнительного разбирательства. С ходу, волевым росчеркам пера, тарифы ЖКХ не уменьшить и новую школу не построить. Необходима кропотливая совместная работа всех заинтересованных сторон. Несомненный плюс подобных мероприятий в том, что они позволяют гражданам напрямую поведать муниципальной власти о своих бедах и заботах.

Посетители жалуются на скудный ассортимент местной аптеки и дорогие продукты, как и везде популярна тема ЖКХ. На вопрос, почему из крана идёт не горячая, а чуть тёплая вода, отвечали специалисты ООО «Тепловые сети» и управляющих компаний.

Всего на приёме граждане задали более трёх десятков вопросов. По одним сразу удалось наметить решение, другие будут проанализированы с нескольких точек зрения.

Д.КАРАГАНОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104