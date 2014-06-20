На страже мира
Поздравляем жителей республики с Днем защитника Отечества
Испокон веков Башкортостан славился своими воинами. Наши земляки отважно сражались против Наполеона, совершили множество подвигов в годы Великой Отечественной войны, жертвовали собой в локальных конфликтах. И сегодня тысячи наших ребят продолжают боевые традиции предков, неся службу в рядах Российской армии.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2016 года, отвечая на вопрос журналиста из Уфы, сказал:
— Нам хорошо известны настроения в Башкирии. Это традиционно было в Башкирии всегда, в Башкортостане, еще в стародавние времена. Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила все мужское население, начиная с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы, безусловно, должны гордиться и должны поддерживать.
Доблесть «северных амуров»
Исторический пример героизма башкирского народа — его участие в Отечественной войне 1812 года.
— В войне против Наполеона сражались более десяти тысяч башкир, которые образовали 20 конных полков, — рассказывает руководитель Клуба военно-исторической реконструкции «Первый башкирский конный полк» («Северные амуры») Ильдар Шаяхметов. — Они относились к иррегулярным войскам, и их действия отличались большой маневренностью и хаотичностью. В задачу «амуров» входила дезорганизация противника. При этом подобные формирования подвергали себя наибольшему риску — они были менее защищены и принимали на себя открытые удары. Оружие и форму этим воинам не выдавали, башкиры воевали в своей обычной одежде — шубах, халатах, шапках-малахаях, кафтанах. Вооружены они были в основном своими же охотничьими луками. Проявили в боях храбрость и отвагу и завоевали большое уважение даже у французов.
В частности, французский генерал Марбо писал в своих мемуарах: «Настигнуть их было очень трудно, атаки постоянно повторялись… С громкими криками они пускали тучи своих стрел».
А уже когда враг был изгнан из России, войскам поставили задачу отогнать французов подальше к Парижу. Александр I отправлял в заграничные походы самых лучших воинов, и, что интересно, в их число вошли все 20 башкирских полков. На этот раз они уже были на полном государственном довольствии — получали и деньги, и обмундирование, и оружие.
Первая мировая
Полмиллиона наших земляков принимали участие в Первой мировой войне. 322 тысячи человек мобилизовали из Уфимской губернии. Еще 162 тысячи отправились служить из Оренбургской губернии (позднее ее часть отошла к Башкортостану). Наибольший вклад внес Уфимский гарнизон в лице 190-го Очаковского полка, который активно воевал на австрийском фронте в течение трех лет.
Помогали фронту и мирные граждане. Жители Уфы объединялись в общества по оказанию помощи русской армии, собирали деньги, продукты, лекарства. В город свозили раненых
— больницы были переполнены. Так-же работали два лазарета Красного Креста.
Один из ярких героев Первой мировой — генерал-майор генерального штаба Равиль Сыртланов, родом из Белебеевского уезда Уфимской губернии. 20 июня 1916 года он направил
свой полк в атаку на укрепленную позицию противника. Со знаменем в руках Сыртланов вскочил на бруствер неприятельского окопа, где был убит.
— Там и колючая проволока, там такие укрепления, что практически невозможно взять и солдат невозможно поднять, — рассказывает доцент кафедры истории Республики Башкортостан и этнологии БашГУ Нурислам Калмантаев. — И Равиль Сыртланов в этих условиях сам лично решил со знаменем подняться в атаку. Поднялся в атаку и был сражен пулей.
Отважного воина посмертно удостоили высшей военной награды Российской империи — ордена Святого Георгия 4-й степени.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 21 февраля 2017 года)
Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».