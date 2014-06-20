Развитие городской среды по-прежнему в приоритете

Состоялось расширенное заседание Совета ГО

Накануне муниципалитет по традиции подвёл итоги прошлого года и наметил план развития на ближайшую перспективу: депутаты городского Совета заслушали отчётные доклады главы администрации Владимира Куликова и заместителя председателя Совета ГО Владимира Ануфриева. Среди приглашённых гостей – депутат Госдумы Алексей Изотов, заместитель премьер-министра Правительства РБ, министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев.



ИНФРАСТРУКТУРА И БЮДЖЕТ

Об исполнении бюджета мы писали неоднократно, потому заметим лишь, что доходы местной казны в прошлом году составили около 5,6 млрд руб. за счёт безвозмездных поступлений, расходы – более 5,8 млрд. Отгрузка товаров собственного производства выросла до 109,5 млрд рублей. Индекс промышленного производства равен 102 проц. Оборот розничной торговли увеличился с 71 до 77 млрд рублей. Эти цифры говорят о том, что прошлый год, хоть и был трудным для многих отраслей городской экономики, в целом же Стерлитамак вполне достойно выглядит на фоне других муниципалитетов. Так, только химики отгрузили продукцию собственного производства на 64,5 млрд рублей, что на 15 проц. выше прошлогоднего уровня.

В 2016 году было начато строительство дорог, соединяющих улицы Артёма и Строителей. Были построены дороги №№ 2, 7, 1Д. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию дорогу в бетонном исполнении по улице Строителей от Караная Муратова с выездом на Раевский тракт. В дальнейшем дорогу заасфальтируют, вдоль неё будет организован бульвар. В перспективе планируется строительство дорог в «Прибрежном» микрорайоне.

Капитальный ремонт в 2016 году проведён в 139 домах на общую сумму 409 млн рублей. В этом году планируется капитально отремонтировать 69 домов на сумму около 400 млн рублей.

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив в прошлом году в городе были построены спортивная площадка во дворе дома по ул.Строителей и детская игровая площадка в одном из дворов по ул.Худайбердина. В этом году на конкурс подано уже около 50 заявок.

Уделяется значительное внимание строительству инженерных коммуникаций – уже организовано водоснабжение микрорайона № 2, а также водоснабжение, канализация и дренажная канализация микрорайона № 8 Западного жилого района. Этот разрастающийся день ото дня район уже обзавёлся своим пожарным депо, здесь продолжаются строительство подстанции «Спартак», мечети и уже установлен поклонный крест в честь будущего Собора Казанской Божьей Матери.

Согласно завершающим этапам адресной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, планируется снести 50 аварийных МКД и переселить в благоустроенные квартиры 1292 человека.

ОРИЕНТИР НА РАЗВИТИЕ: ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛЬЁ, КУЛЬТУРА

Сегодня в Стерлитамаке нет очереди из детей старше трёх лет в детский сад. Однако по-прежнему остро стоит вопрос обучения во вторую смену в школах. Для новых жилых районов этот вопрос перерастает в настоящую проблему, частично решить которую призвана новая школа на 1000 мест в микрорайоне 7Б. Уже начато строительство аналогичной школы на 1225 учеников в 5 микрорайоне. В ближайшие 5 лет планируется построить школы в посёлке Шахтау, во Втором и в Прибрежном микрорайонах. Ведутся работы по реконструкции одного из корпусов техникума культуры и передаче его гимназии № 2, корпуса ПЛ № 60 – башкирскому лицею-интернату № 3, здания бывшего санатория-профилактория «Берёзка» – гимназии № 1. В планах – реконструкция лицея № 3 и здания, расположенного на территории школы-интерната № 1, принадлежавшего СФ БашГУ.

Каждая четвёртая школа города оснащена многофункциональной спортивной площадкой. 1 сентября прошлого года была открыта спортплощадка на территории школы № 9 в посёлке Шахтау. В этом году планируется построить площадку на территории 19-й школы в Первомайском посёлке.

В прошлом году, к сожалению, не удалось выполнить план по жилой застройке. Средняя обеспеченность населения жилплощадью сегодня составляет 21,4 кв. метра на одного человека. В 2017 году планируется построить и ввести в эксплуатацию около 110 тысяч кв. м жилья. Так, уже ведётся строительство жилого комплекса «Снегири» в границах улиц Сагитова, Набережной, Ильича, Латыпова, продолжается строительство жилых домов в западном направлении и в микрорайоне «Прибрежный». Активно строится жилой квартал на месте бывшего военного городка по улице Волочаевской. Там будет девять многоквартирных домов. Закончена разработка документации по планировке территории жилого района «Радужный». Он будет включать более 70 многоквартирных домов, детские сады, школы, больничный комплекс, городской парк, спорткомплекс с бассейном и стадионом и многоуровневые паркинги.

Горожане и гости не раз отмечали преображение Стерлитамака в юбилейный год. Старая площадь, фонтаны, парковые скульптуры, новые скверы и пешеходные маршруты, работающий круглый год парк отдыха с оригинальными уличными интерьерами, организация уличного освещения – всё это в комплексе позволило превратить Стерлитамак в город, которым хочется любоваться. Поэтому неслучайно в прошлом году Стерлитамак занял второе место в конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение России», а по итогам аналогичного республиканского конкурса – стал третьим.

На спортивной арене страны стерлитамакские атлеты весьма заметны. В прошлом году у нас были проведены первенство ПФО по дзюдо, чемпионат России по дзюдо среди ветеранов, Всероссийский чемпионат по шорт-треку, первый открытый полумарафон, фестивали ГТО среди школьников и муниципальных служащих.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ДЕЙСТВИИ

Владимир Ануфриев в своём выступлении отметил, что нынешний созыв депутатов Совета в полной мере обеспечивает политический плюрализм и толерантность – среди парламентариев есть члены фракций «Единая Россия», «КПРФ», партии «Справедливая Россия», Российской экологической партии «Зелёные», «Российской партии пенсионеров за справедливость». Избранные в сентябре прошлого года по одномандатным округам и партийным спискам депутаты за три с небольшим месяца провели 5 публичных слушаний, 12 заседаний постоянных комиссий, 56 приёмов граждан, приняли 52 решения Совета. При этом, как подчеркнул Владимир Борисович, все муниципальные акты прошли правовую экспертизу и в основном имеют положительное заключение со стороны городской прокуратуры.

Продолжая начинание депутатов прошлого созыва, парламентарии по-прежнему держат в центре внимания вопрос завершения капремонта детской больницы, переноса судебно-медицинской экспертизы в другое место, организации в Стерлитамаке отдела Минздрава, создания интернатуры на базе городских медучреждений. Прошлый год не стал исключением – были продолжены добрые традиции депутатской ёлки для одарённых детей (инициатива Светланы Ковальской), проведён круглый стол с обсуждениями проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В хорошем темпе продолжает свою деятельность молодёжный совет. Будущие политики всерьёз настроены попасть в кадровые резервы города и республики, знают тонкости избирательного процесса: работает клуб молодого избирателя, проводятся олимпиады по избирательному праву, конкурсы по правотворческим инициативам. В прошлом году с успехом прошли ярмарка «От семьи – к семье», акции «Бессмертный полк», «Рекорд Победы» и др. Члены молодёжного совета работают над созданием единой базы городских выпускников – это поможет эффективнее трудоустроить молодых людей, считает председатель МС Рамиль Хабибуллин.

Вице-премьер Правительства РБ, министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев в своём коротком выступлении отметил положительные стороны городского развития: хоть немного, но растут промышленность и средняя зарплата, уменьшилась безработица. Тем не менее, оставляют желать лучшего темпы жилищного строительства, подчеркнул Евгений Александрович. Вызывает беспокойство руководства республики и тот факт, что в Стерлитамаке не все семьи-льготники обеспечиваются бесплатными земельными участками. Да, у города свободной земли нет, согласился вице-премьер и пообещал содействие в партнёрстве со Стерлитамакским районом.

На расширенном заседании Совета были приняты соответствующие решения и отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами Курултая, ЦИК РБ, Уполномоченного по правам ребёнка в республике, Совета и администрации ГО ряд городских руководителей.

Гузель СИТДИКОВА

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