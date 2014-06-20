«А годы, как птицы, летят…»

О замечательном учителе и мудром человеке

Большая жизнь – как большая река. Она вмещает в себя радости и испытания, надежды и разочарования, обретения и потери. Когда первых оказывается больше, говорят, что жизнь удалась. Школьной учительнице Марии Марковне Шишкиной с высоты её девяностолетия собственный жизненный путь видится как на ладони.

Об этом мы и беседуем за чашкой чая в уютной квартире Марии Марковны, а за окном метёт февральская вьюга.

ПРО МАМУ И ДЕТСКУЮ МЕЧТУ

– Когда я была маленькой, всегда играла с теми, кто помладше меня, в школу. Я, конечно, всегда была учителем, а мои товарищи по играм – учениками. Рассаживала их за воображаемые парты, что-то там объясняла, – улыбается Мария Марковна, вспоминая своё далёкое детство. – И мама моя всегда с уважением отзывалась о профессии учителя.

Семье, в которой росла Маша, приходилось несладко. В 1939 году они потеряли кормильца, отца. Марию и её маленького брата мама поднимала одна: работала на кожзаводе, берегла каждую копейку, чтобы одеть, обуть, накормить, а главное – выучить своих деточек.

И Маша училась. Старательно, добросовестно, чтобы не подвести выбивавшуюся из сил маму. Стерлитамакское педучилище закончила на одни пятёрки. Потом были годы учёбы в учительском, а позже в педагогическом институте. Его Мария тоже закончила с красным дипломом, сама уже будучи матерью двоих детей.

В 1945 году, когда вся страна праздновала Великую Победу над фашизмом, Мария впервые переступила школьный порог в качестве учителя русского языка и литературы.

– Это был судьбоносный год и для моей родины, и для меня, – говорит Шишкина. – Страна поднималась из руин, а я начинала самостоятельную профессиональную жизнь.

ВЕРНОСТЬ РОДНОЙ ШКОЛЕ

Учительствовать она начинала с базовой школы при институте. Затем какое-то время работала вторым секретарём горкома комсомола – была в её жизни и такая страница.

– Но я быстро поняла, что эта работа не по мне, – признаётся Мария Марковна. – И с радостью вернулась к профессии учителя. В 22-ю, только что отстроенную школу, я пришла первого сентября. И проработала в ней до самого выхода на пенсию – 38 лет. Звали меня потом несколько раз в другие школы, да я не пошла – сердцем прикипела к этому месту.

17 лет она преподавала детям словесность, 5 лет была директором школы, а все последние годы работала завучем, отвечая и за учёбу, и за дисциплину, и за досуг учеников.

– Наша Мария Марковна всегда была прямолинейной, строгой, но справедливой, – так отзывается о своём педагоге 67-летняя Прасковья Лазаревна Максимова, бывшая ученица Шишкиной. – Мы учились у неё до восьмого класса. Хороший предметник, мудрый, справедливый человек, она на всю жизнь оставила глубокий след в наших душах. А ещё Мария Марковна была очень статная, она до сих пор сохраняет гордую осанку, держит спину прямо. На неё хочется равняться.

Слова Максимовой охотно подтверждают другие ученицы Марии Марковны – Шура Белозёрова, Люда Руднева, Ирина Коссе-Оглы… Для них, почти семидесятилетних, их учительница до сих пор остаётся примером для подражания.

Любовь к литературе, особенно к отечественной, Шишкина стремилась передать и ученикам, и своим детям – сыну Вячеславу и дочери Татьяне.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 февраля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104