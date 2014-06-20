«Чувствую колоссальную ответственность за город»

Глава администрации рассказывает о первых ста днях работы

Чуть более ста дней прошло с того момента, когда депутаты городского Совета единогласно избрали главу администрации – Владимира Ивановича Куликова. Дата, которую принято отмечать в большой политике, в принципе небольшая. В самом деле, что можно успеть за три с небольшим месяца? Разве что вникнуть в суть дела, оценить его масштабы, наметить перспективу для работы и определиться с командой единомышленников. Тем не менее, даже на взгляд далёкого от тонкостей местного самоуправления человека уже можно говорить об определённых результатах, тем более, что сам Владимир Иванович, похоже, не очень-то любит говорить о своих достижениях. И сто дней оказались достаточным поводом, чтобы поговорить о городской жизни за этот период.

– Владимир Иванович, с каким настроением работали эти дни?

– Нормальное, рабочее настроение. Конечно, ответственность колоссальная: за спиной весь город. А хозяйство у нас большое, всё-таки Стерлитамак – второй по величине город в республике. Если честно, было даже некогда остановиться и задуматься над тем, какое у меня настроение.

– В юбилейный для нас год было реализовано много проектов, осталось ли что-то незавершённым?

– Это живая жизнь, и поэтому всегда будут новые вызовы и проекты. В год 250-летия успели многое. И своё дело я вижу в том, чтобы довести начатые проекты до конца и запустить новые. Для этого мы сейчас усиленно работаем над большим документом – Стратегией городского развития до 2030 года. В координационный совет мы включили представителей профсоюзов (а я верю, что при надлежащей работе профсоюзы – это громадная сила), депутатов, общественности, директорского корпуса предприятий, предпринимателей, молодёжи и др.

– Вы отметили, что Стерлитамак – достаточно большой город, но у нас имеются определённые проблемы в сфере здравоохранения, и с приобретением регионального статуса нашими медицинскими учреждениями эти проблемы только увеличиваются. Вот, скажем, вопрос с детской больницей…

– К сожалению, я узнал о масштабах проблемы с детской больницей достаточно поздно. Пару недель назад у нас был министр здравоохранения А.А.Бакиров. И разговор состоялся очень серьёзный. Нарушения со стороны подрядной организации подтвердились, но мы нашли спонсоров, готовых помочь с завершением ремонта. Весной второй корпус будет готов принять детей. Вся государственная медицина сегодня относится к Уфе, но это мешает оперативности в принятии решений, городу нужен отдел здравоохранения, чтобы быстро реагировать на возникающие проблемы. И такой отдел, надеемся, у нас вновь откроют.

Сейчас ведём переговоры с региональным Минфином о выделении средств – надо перенести судебно-медицинскую экспертизу с территории детской больницы в другое место. Уже давно нуждается в ремонте городской травмпункт. Но из своего бюджета мы не можем профинансировать эти работы – это будет расценено как нецелевое использование бюджетных средств, ведь травмпункт находится на балансе республики. Как только получим деньги, сразу же переведём рентген на первый этаж. Есть проблемы и с нехваткой медицинских кадров. Поэтому мы запускаем проект по созданию своей интернатуры на базе городских медучреждений.

– В прошлом году состоялся генеральный смотр нового учебного заведения в Западном районе, школу приняли, но дети там всё ещё не учатся. Как обстоят дела с новой школой и будут ли ещё строиться учебные заведения?

– Со дня на день ждём лицензию из Министерства образования. Школа готова. В ней работают два бассейна, классы оснащены современным оборудованием, это очень просторная и светлая школа, в ней могут учиться 1000 детей. В третий триместр в школу уже пойдут дети.

Уже заложили фундамент школы на 1225 мест в 5 микрорайоне. Планируем в начале 2019 года эту школу открыть. Кроме того, есть проекты по реконструкции зданий по ул.Дружбы, 45 (там будет учебный корпус лицея № 1) и бывшего санатория-профилактория «Берёзка», где будут учиться дети из первой гимназии. В плачевном состоянии находится школа в пос.Шахтау, есть проект строительства нового здания на 340 мест, но на эти цели денег не дали, что ж, будем заниматься – выпрашивать, доказывать, обивать пороги министерств: школа в Шахтау нужна.

– Раз уж мы говорим о новых объектах, когда планируете открыть пожарное депо?

– В западной части города уже много лет проживают порядка 60 тыс. горожан, а пожарное депо появилось вот только. Почти уже всё готово: по штату там предполагается 54 человека, сейчас они проходят обучение, уже есть автомобиль первой помощи, цистерна, в скором времени появятся ещё одна цистерна и автолестница. Строительство депо завершено, остались организационные вопросы, но они в скором времени разрешатся.

– В самом конце прошлого года на городские дороги вышли маршрутки с наклейками троллейбусного управления. Каким вы видите развитие городского транспорта?

– Я рад, что наши троллейбусники вышли на этот рынок. У них работают настоящие профессионалы, имеются отличные гаражи и ремонтные базы, к своей работе они относятся очень ответственно, дважды за смену проводят медосмотры водителей и ездят по утверждённым муниципальным маршрутам, что очень важно. Но мы развиваем и транспорт большой вместимости. Так, недавно в город прибыли восемь низкопольных НефАЗов на газомоторном топливе. Их уже можно увидеть на городских дорогах. Кстати, в ближайшем будущем мы планируем обеспечить наших почётных горожан правом на бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Сейчас мы занимаемся реализацией программ «Безопасный регион» и «Безопасный город» – это очень важно, поскольку касается безопасности наших горожан, соблюдения правил поведения в общественных местах и правил дорожного движения. В планах – создать единую диспетчерскую службу, чтобы диспетчер видел у себя на мониторе, где пожар, где пробка, где сбой электроэнергии и т.д., но это очень большая работа, и она займёт много времени и сил по организации, да и финансово это тоже дорого. Но надо делать.

– Кстати, свободные от снега городские магистрали очень помогают безопасной езде, спасибо вам.

– Спасибо городским службам – РСУ ДОР и управлению по благоустройству и ремонту. Они настоящие труженики. Спасибо всем горожанам, кто хоть немного помог нашим дорожникам. Единственное, прошу не оставлять машины на обочинах: это мешает снегоуборщикам.

– На ваш взгляд, у нас активные горожане?

– Конечно! Сейчас возрождаем работу уличных комитетов, в каждом уголке города должен быть хозяин, а кто лучше самих жителей проконтролирует соблюдение порядка? Второй год у нас реализуется проект «Инициативы граждан». В этом году разрешили участвовать ТСЖ и многоквартирным домам. Это замечательная возможность заасфальтировать свой двор, организовать детскую площадку или парковку. То есть выполнить те работы, которые за вас город выполнить не может, не вправе. Главное – правильно и вовремя собрать документы, а в этом мы поможем – специалисты отдела по развитию территорий и сотрудники финуправления с удовольствием ответят на все вопросы.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104