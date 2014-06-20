Цветы – погибшим, память – живым!

Чёрная парадная форма, белые перчатки, строгие лица – кадеты, чеканя шаг, несут к памятнику Солдату Великой Отечественной яркие корзины с цветами. Церемония проводится в память о павших героях.

Предвосхищая День защитника Отечества, в Стерлитамаке возложили цветы и венки к Вечному огню и стеле воинам-интернационалистам. Глава администрации города В.И.Куликов, представители военкомата, администрации ГО г.Стерлитамак, руководители общественных организаций отдали дань памяти тем, кто до последнего стоял за Отчизну. Кроме кадетов из четвёртой школы свою вахту несли воспитанники ВПО «Отечество».

– Для меня это святое дело, – объясняет причину присутствия на церемонии Минигали Хайруллович Давлетшин. Подполковник в отставке Давлетшин служил в ракетно-зенитных войсках, затем пять лет работал в военном комиссариате, сейчас представляет городской совет ветеранов. – 23 февраля я считаю своим праздником, праздником служивых людей, защитников Родины. Мой отец воевал в Великую Отечественную, получил тяжёлую контузию. И я пришёл к Вечному огню, чтобы почтить и его память.

Церемония продолжилась в полдень, в сквере у железнодорожного вокзала. К памятнику военнослужащим, погибшим в мирное время, пришли родители и друзья солдат, которым не суждено было вернуться домой. Затем мероприятие переместилось в сквер имени Жукова – к Стене памяти также возложили цветы.

Праздничный концерт в Городском дворце культуры в честь 23 февраля переключил настроение участников с памятно-торжественного на возвышенное, лирическое. Наши предки, отцы и братья не жалели себя, в том числе ради того, чтобы нам были доступны большие и малые радости жизни.

С.КРАСНИЦКИЙ

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