Да будет мир!

Город отметил День защитника Отечества

Многие говорят сейчас о поиске общенациональной идеи. Между тем она давно есть. Это было заметно на днях – в большом зале ГДК не осталось свободных мест. Горожане собрались, чтобы поздравить друг друга с Днём защитника Отечества.

Людей в погонах и всех, кто имел, имеет и будет иметь отношение к военной службе, приветствовал глава администрации городского округа Владимир Куликов. Владимир Иванович говорил о беспримерном подвиге участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов Афганистана, Чечни, всех международных и локальных конфликтов, в которых участвовали наш соотечественники, до конца выполнившие свой долг. Глава администрации подчеркнул, что традиции дедов и отцов продолжаются. В частности, в городе активно работают советы ветеранов, действуют кадетская школа, военно-патриотическое объединение «Отечество», секции бокса, кикбоксинга, карате и других единоборств, занятия в которых – часть подготовки к военной службе.

Собравшихся также поздравили военный комиссар города Стерлитамака и Стерлитамакского района Евгений Кутузов, председатель республиканской организации «Союз ветеранов Афганистана» Сергей Пахомов, преподаватель информатики гимназии № 1, финалист конкурса «Учитель года Башкортостана-2016» Наталья Носко.

Евгений Кутузов напомнил, что во время Великой Отечественной войны в Башкирии были сформированы более двадцати воинских частей и соединений, громивших врага. В последние годы, благодаря поисковикам, открываются новые факты о героической судьбе 170 стрелковой дивизии, сформированной в нашем городе.

К сожалению, всё меньше остаётся среди нас ветеранов Великой Отечественной. Всё труднее даётся им движение. Поэтому зал был заполнен, в основном, представителями более молодых поколений.

В этот день кроме душевных устных поздравлений вручались грамоты и благодарственные письма из рук главы администрации, военкома и председателя союза ветеранов Афганистана (за патриотическое воспитание, мобилизационную работу, успехи в области гражданской обороны, помощь в проведении дней памяти, концертов и др.).

Один из награждённых – офицер запаса, участник боевых действий в Чеченской Республике Филарет Канзафаров. Ему довелось пережить блокаду части боевиками в охваченном войной Грозном, когда элементарно не хватало питьевой воды. Видел и смерть – оказавшиеся на территории их части омоновцы принесли своих убитых и вынуждены были сделать временное захоронение.

Да, война – это неизбежные потери. Поэтому в предпраздничный день звучали самые искренние пожелания мира и добра. Дети должны расти и учиться, взрослые – спокойно работать. А для этого нужны люди, носящие славное имя защитников Отечества.

После торжественной части был праздничный концерт. В череде замечательных песен и зажигательных танцев радовала глаз и форма советских солдат времён Великой Отечественной, ладно сидящая на взрослых и забавно – на маленьких артистах. Эта форма солдат-победителей – гордость всех народов новой России. Особенно сейчас, когда некоторые наши недавние соотечественники демонстративно примеряют форму и символику нацистских палачей, заливших мир кровью миллионов невинных жертв.

Алексей МАТВЕЕВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104