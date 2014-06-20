Для чего умному предпринимательству искусственный интеллект?

Об идеях, прозвучавших во время уникального телемоста

В конце января в СФ БашГУ стартовал первый на юге республики хакатон. Одним из самых ярких его событий стал телемост Стерлитамак – Кремниевая долина – Дубай – Лондон. Как создать жизнеспособный стартап? Где искать инвесторов? От чего зависит профессиональное развитие? Размышления спикеров, успешных IT-специалистов будут любопытны не только программистам.

БОТУ НУЖЕН ГОЛОС

Андрей Зиновьев, один из авторов бота для иммигрантов Visabot (этот виртуальный помощник заменяет юриста и позволяет иммигрантам год жить в США по туристической визе), Сан-Франциско (Кремниевая долина). Андрей говорит о том, почему программистам лучше убирать из питча (самопрезентации) упоминания о разработках в сфере искусственного интеллекта:

– Когда начинаешь копать, выясняется, что искусственного интеллекта нет практически ни у кого, кроме тех, кто занимается его построением. Можно пробовать так продавать свой продукт, но инвесторы это не едят. Исключение – случаи, когда вы делаете проект по распознаванию естественного языка, например. Или когда весь ваш бизнес – это создание искусственного интеллекта.

– Каковы сегодня перспективные IT-направления в мире? Какие стартапы жизнеспособны?

– «Ванговать» не люблю, но сейчас будущее за голосом (имееется в виду способность чат-ботов говорить и общаться с нами с помощью голоса – авт.). Наш Visabot со временем тоже будет переложен на голос. Вопрос в том, насколько он материализуется в реальном бизнесе. Голос – тренд, это место разогревается, в голос будут большие инвестиции. Если вы видите, как этим можно принести пользу, – делайте.

СТАНЬТЕ ДРАЙВЕРАМИ ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГИХ

Дамир Казыханов, основатель акселератора «Global Startup», Дубай:

– Самые оптимальные условия для развития стартапов созданы в Америке, Лондоне, Париже, Берлине, Израиле и Финляндии. Но по всему земному шару IT-сообщества начинают зарождаться, и мы это активно поддерживаем. В мировом рейтинге городов, благоприятных для развития стартапов, Москва входит в первую двадцатку (занимает 13 место). Инсайтом для меня стало, что при этом Москва занимает второе место по человеческому капиталу. То есть в России много талантливых людей, и во всём мире это признаётся и ценится. Многие международные программы открыты и приветствуют выходцев из России. Мой опыт показывает – люди из небольших городов достигают больших успехов именно благодаря мотивации и энтузиазму: они посвящают себя работе над проектами стартапов.

– Можно ли в Стерлитамаке развить своё IT-сообщество? Есть для этого ресурсы?

– Основной драйвер любого сообщества – сами предприниматели, у которых есть свой опыт. Этому невозможно научить по книжкам и видеоматериалам: они лишь первый уровень получения информации. Второй – общение с людьми, которые работали над собственными проектами, третий – собственный опыт. Поэтому очень важно, что в Стерлитамаке есть такие люди, как Рустам Салаватов, которые уже прошли международный уровень акселерации. Ещё один важный фактор – финансовые ресурсы и заинтересованность корпораций. Если удастся заинтересовать местные компании в сотрудничестве, это будет серьёзной поддержкой. Ведь потребителем продукта, который мы создаём, являются инвесторы и корпорации. Если спроса нет, то энтузиазм и усилия затухают, программисты мигрируют в другие районы или выбирают другую карьеру, отказываясь от предпринимательства. Хочу подчеркнуть: важно выбирать сферу применения ваших идей, ориентируясь на географию (насколько технология может быть растиражирована во всём мире) и на индустрию (где именно технологию можно применить). Чисто IT-проекты или, скажем, биотехнические разработки не имеют сильного потенциала. Самые успешные стартапы формируются на стыке различных областей знаний. Я против того, чтобы развивать стартап в одиночку: в команде должны быть люди одного уровня экспертизы, дополняющие друг друга.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 февраля 2017 года)

Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104