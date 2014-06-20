Душа поёт, когда на сцене – «Метель»

Произведение Пушкина звучит с музыкой Свиридова

Оркестр русских народных инструментов под управлением дирижёра Артёма Болотова совместно с народным артистом Республики Башкортостан Александром Кузьменко подготовили для зрителей Стерлитамака подарок – литературно-музыкальное представление по мотивам повести А.С.Пушкина «Метель» в союзе с пронзительной музыкой Георгия Свиридова.

«Метель» из цикла «Повести Белкина» была написана Александром Сергеевичем Пушкиным в 1830 году, спустя сто тридцать лет её экранизировали. Кинорежиссёр Владимир Басов, приступая к съёмкам, обратился к композитору Свиридову с просьбой сочинить музыку к будущему фильму, и в результате был создан необыкновенный шедевр.

Премьера проекта «Классику читаем вместе» прошла в воскресенье, 12 февраля. Поклонники творчества Пушкина не скрывали любопытства – как будет звучать гениальное слово классика в сопровождении оркестра русских народных инструментов? У начинающих слушателей – свои интересы: семиклассники лицея № 1 Вакиль Садртдинов и Вячеслав Акимов решили посмотреть композицию по совету учительницы русского языка и признались, что с сюжетом повести не знакомы, но обязательно прочитают.

Музыка Георгия Свиридова лишена того ироничного оттенка, который ощущается в повести. Поэтизация простой жизни маленьких городков и усадеб, жизни, близкой Свиридову, – вот что стало основным в его музыкальном решении. Он исходил из интонаций, бытовавших в начале XIX века: вальсовых, маршевых, романсовых, перезвона бубенцов, всегда висевших на дугах ямщицких лошадей. Эти простые, подчас наивные интонации одухотворены, использованы творчески, с особым, присущим только Свиридову, настроением. Музыка зазвучала как ретроспектива давно ушедшей, но милой и вызывающей ностальгическое чувство жизни.

– Идея создать семейный абонемент «Классику читаем вместе» появилась у нас с художественным руководителем Стерлитамакской филармонии Лирой Файзуллиной в прошлом году, – рассказывает Артём Болотов. – Подготовка шла три недели. Наш оркестр русских народных инструментов – единственный в республике. Коллектив оркестра – высочайшие профессионалы, музыканты с большой буквы. Я искренне благодарен им за поддержку! Они с большим энтузиазмом взялись за работу над этой программой, а когда узнали, что текст будет читать известный мастер художественного слова и талантливый актёр Александр Кузьменко, вдохновились вдвойне. С Александром Владимировичем мы давно знакомы, и, встретившись на юбилее Стерлитамакской филармонии, мы предложили ему участвовать в нашем проекте. Он с удовольствием согласился, приезжал на репетиции из Уфы и работал с большим воодушевлением.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 февраля 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104