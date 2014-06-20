Фронт катился на Восток…

В жизни всегда есть место подвигу, особенно на войне. И, естественно, одно дело – воевать, а другое – пересказывать о боевых действиях со слов очевидцев или по документальным свидетельствам. После выхода статьи «Разве это было зря?» («СР» № 31 от 15 февраля) последовал читательский отклик с вопросом, не было ли у автора родственников, воевавших в годы Великой Отечественной во власовской армии (читателя задела неудачная фраза, «… когда фронт, сверкая пятками, катился на Восток»). Нет, предателей в нашем роду не было. А воевали пятеро ближайших родственников – родной дед по отцу, родной дядя отца и три родных брата мамы. Алексей Ильич Мельник, дядя моего отца, навсегда остался 22-летним – погиб под Ленинградом. Алексей Андреевич Климов, брат мамы, ушёл на фронт добровольцем в 17 лет. Он воевал недолго – получил тяжёлое ранение под Ржевом. Остальные родственники вернулись домой после окончания войны – с наградами и подорванным здоровьем. Поэтому о симпатии к власовцам, бандеровцам и прочим изменникам речи нет. Но совершенно очевидно, что в начале войны армия оказалась в тяжелейшем положении. Были и досадное вынужденное отступление, и массовый героизм. О массовом героизме десантников Родимцева, в частности, и идёт речь в статье «Разве это было зря?» (в заголовке – слова из песни о воинах-афганцах: «Ну, разве это было зря? Скажите, в чём мы виноваты? Десятилетняя война, а мы всего лишь в ней солдаты»). Конечно, не менее значим подвиг защитников Брестской крепости. Мы знаем, что до последнего стояли на своих рубежах бойцы сформированной в Стерлитамаке 170-й стрелковой дивизии. Низкий им всем поклон и вечная память погибшим и умершим!

Также прозвучал вопрос читателя по поводу случайного экипажа танка, о котором шла речь в статье. Это исторически подтверждённый факт. Встреча была действительно случайной, о ней рассказывается в документальном фильме «Огненный экипаж». Сержанту-сверхсрочнику механику-водителю Дмитрию Малько 27 июня 1941 года было приказано уничтожить его танк Т-28 и отступать (сержант воевал в Испании, на Халкин-Голе и с финнами). Но Малько решил пробиваться к своим на боевой машине.

В пути подвёл мотор, и он отстал от колонны. Тогда к танку и подошли майор Васечкин (имя неизвестно) и четыре курсанта – Николай Педан, Фёдор Наумов, Александр Рачицкий и Сергей (фамилия неизвестна).

Николай Педан предложил, а майор Васечкин принял решение двигаться в захваченный фашистами Минск. Сначала танкисты уничтожили грузовик со спиртным и разгружавших его вражеских солдат. Потом на пути танка оказалась колонна немецких мотоциклистов. Первые мотоциклы с экипажами разбились о броню, остальных расстреляли из пулемётов. Ближе к Свислачу (река) танкисты увидели колонну немецкой бронетехники и сожгли её. Вместе с колонной загорелись ближайшие здания, река (от потоков горючего) и деревья. Последние залпы советского танка уничтожили колонну, в которой было около двадцати грузовиков, несколько танков и самоходок.

Оставшиеся шесть снарядов майор приказал оставить для отступления. Но несколько выстрелов вражеского противотанкового орудия остановили машину. Майор Васечкин, Александр Рачицкий и Сергей, фамилию которого так и не установили, погибли на месте (по другой информации, Рачицкий пропал без вести). Местные жители спрятали сержанта Малько. Ему удалось выйти из окружения и дойти до Победы на Т-34. Фёдор Наумов с помощью подпольщиков добрался до партизан, воевал вместе с ними, был тяжело ранен. Нелёгкой оказалась доля Николая Педана. Он был захвачен в плен, освобождён в 1945 году. Об этом Дмитрий Малько узнал уже после войны. За необыкновенный рейд (его видели сотни жителей Минска), спустя несколько десятилетий, Малько был награждён орденом Отечественной войны первой степени. Но самой радостной (в 1964 году) для него была встреча с Николаем Педаном, предложившим 3 июля 1941 года рвануть на Запад.

Алексей МАТВЕЕВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104