Готовятся к бесплатному ЭКО

В 2017 году процедуру по экстракорпоральному оплодотворению за счёт полиса ОМС пройдут полторы тысячи жительниц Башкортостана, страдающих бесплодием. По данным пресс-службы Минздрава РБ, в общей сложности в республике в очереди на ЭКО стоят 2700 женщин.

Процедура ЭКО будет проводиться бесплатно, за счёт средств обязательного медицинского страхования.

За последние два года в регионе было проведено 1250 процедур ЭКО.

«Мероприятие серьёзное, требует длительной подготовки. Планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении числа квот», — отметил министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

Документы на проведение бесплатной процедуры ЭКО принимаются в Уфе по адресу: ул.Цюрупы, 2, поликлиника № 1, каб. № 214.

«Башинформ»

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