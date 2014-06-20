Из Италии с «серебром»

11-12 февраля в итальянском городе Фоллоника разыграли Кубок Европы по дзюдо. Воспитанник Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва, центра дзюдо «Кумите» и заслуженного тренера России Юрия Владимировича Зубкова, учащийся гимназии № 2 Карен Галстян в весовой категории до 60 кг завоевал серебряную медаль.

В этой весовой категории спорили за кубок 54 спортсмена. Карен провёл пять поединков. В первой схватке он победил соперника из Италии, во второй – уверенно болевым приёмом выиграл у белоруса. В третьем бою одержал чистую победу над представителем Израиля, в полуфинальной встрече не оставил никаких шансов члену французской сборной, переиграв его двумя оценками вазари, но вот в финальном поединке проиграл-таки своему давнему сопернику, товарищу по сборной России, дзюдоисту из Туапсе Казбеку Нагучеву.

Серебряная медаль – несомненный успех молодого спортсмена!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104