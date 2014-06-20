Как газовики с очередями покончили

2 февраля в центральном офисе Стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» открылся единый центр обслуживания населения.

Если раньше специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» оформляли договоры на поставку голубого топлива и расчёты за него в офисе по ул.Худайбердина, 19 «а», то теперь по вопросам, связанным с газификацией, жители могут обращаться в единый центр обслуживания населения по ул.Вокзальной, 2, расположенный в здании, по старинке называемом большинством стерлитамакцев «Горгаз».

Вход в единый центр теперь отдельный – с улицы, рядом с центром очень удобно расположены все работающие с населением службы, магазин газового оборудования. Всё по-современному: электронная очередь, берёшь талончик, и через минуту тебя приглашают к одному из семи окон, где проведут все необходимые операции.

Между прочим, клиентов за один рабочий день сюда приходит до трёх сотен! И отсутствие очередей, быстрота обслуживания, конечно, приветствуется всеми – посетители довольны. Если ожидание и займёт несколько минут, то, присев на диван, вы сможете с экрана телевизора познакомиться с правилами пользования газом; вскоре здесь будет ещё и детский уголок.

– Задача газовиков – надёжно и безопасно поставлять газ потребителям, полностью удовлетворять их потребности, – отмечает Альберт Ахметшин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа». – Каждому жителю, обратившемуся в центр, будет оказан весь комплекс услуг. И в рамках комплексного договора все работы (по газификации дома, например) должны быть выполнены в срок до 30 дней. Первичную консультацию клиент может получить по телефону 27-90-14.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104