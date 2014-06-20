КДЦ «Сода» приглашает

18 февраля, в субботу, в 18 часов на сцене культурно-досугового центра «Сода» (ул.Тукаева, 9) Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет «Концерт солистов оркестра», посвящённый празднованию Дня всех влюблённых. В программе – концерт для флейты с оркестром ре минор Карла Филиппа Эмануэля Баха (солистка – Инна Фоменко), «Серенада» для трубы с оркестром Арно Бабаджаняна (солист – Илья Куленко), вариации в стиле фламенко для четырёх труб С.Василенко, «Escolaco» А.Пьяццоллы (солист – Руслан Хантимеров) и др. За пультом – Камиль Абдуллин.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104