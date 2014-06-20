Киноафиша

Уважаемые гости!

С 9 по 15 февраля

Обычные пригласительные билеты не действуют на фильмы

“Джон Уик 2”,

“На пятьдесят оттенков темнее”,

“Лего Фильм. Бэтмен”

и “Обитель зла. Последняя глава”

«Детский билет» действует на:

“Лего Фильм. Бэтмен” и “Мульт в кино”

подробности в кассе кинокомплекса

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104