Код будущего

Зачем нашему региону профессиональное IT-сообщество?

Стартовавший на прошлой неделе хакатон ознаменовал собой начало работы бизнес-акселератора LIFT при СФ БашГУ, а также познакомил талантливых программистов с представителями бизнес-сообщества. Какие ещё перспективы открывает для всех нас первый на юге республики марафон программистов? Об этом беседуем с организатором хакатона, основателем стартапа и специалистом в области нейронных сетей Рустамом Салаватовым.

МЫ ДРУГ ДРУГУ НЕ КОНКУРЕНТЫ

– Рустам, зачем вам понадобился хакатон?

– Я уже несколько лет вынашивал идею создания в Стерлитамаке IT-сообщества. Пока у нас нет сообщества IТ-специалистов, а очень хочется общаться и обмениваться опытом, расти… Для этого нужны люди, а они разрознены. Мне нравится опыт Йошкар-Олы: город размером с наш, а IТ- сообщество сильное. Соседние же регионы просто «высасывают» наших ребят: Татарстан, Екатеринбург, Пермь, не говоря уже о Москве и Питере. Там поддержка IT-проектов осуществляется на уровне власти (в Татарстане я пожил год как резидент IТ-парка «Набережные Челны»).

Хакатон нужен, чтобы изучить среду, заявить и показать как участникам, так и людям из бизнеса, представителям власти, что в нашем городе есть возможность для развития сообщества.

– То есть программисты друг другу не конкуренты, а их специфичность в общении – миф?

– Программисты не могут конкурировать в прямом смысле. Они конкурируют в развитии. Это может показаться вам странным, но программирование – творческая профессия. Создание программ занимает 20-30 процентов времени, остальное – обдумывание, поиск вдохновения, обсуждение идей с коллегами… Чем шире твой круг общения с теми, кто разбирается в этом лучше, тем выше твой уровень. Это крайне необходимо для развития и принято внутри компаний IТ-индустрии. Там старшие учат младших, даже придумали красивые названия лиг: для начинающих – Junior, для старших – Senior. Между прочим, программисты – отнюдь не замкнутые люди, этот ярлык неверен. Напротив, сегодня они весьма ценные женихи для девушек.

– Каковы препятствия на пути к созданию IT-сообщества?

– Об этом очень доходчиво пишет в своих материалах представитель ФРИИ (фонда развития интернет-инициатив) Дарья Шубина (она родом из Уфы). Даже если есть предпосылки для развития в городе IT-бизнеса, создание стартап-сообщества могут затормозить, например, такие факторы: отсутствие его лидеров, недостаток успешных IT-компаний в городе, соседство с сильными конкурентами, нежелание вузов работать в предпринимательском направлении, а также неготовность профессионалов становиться наставниками и экспертами. Мы постарались организовать хакатон так, чтобы он был эффективным. По-моему, многое получилось. До самого начала марафона мы не знали, сколько реально соберётся команд, готовых сидеть и программировать. Это было экспериментом для всех нас. Ребята очень порадовали: они нашли силы и сделали даже больше, чем мы ожидали. К тому же была самая настоящая творческая атмосфера.

ОТ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА К НЕЙРОННЫМ СЕТЯМ

– Сегодняшний мир невозможно представить без IT-технологий. Программировать стало такой же насущной потребностью, как строить дома или печь хлеб. Как вы угадали с выбором профессии?

– Первый компьютер я увидел лет в шесть у дяди, что-то вроде ZX Spectrum. Своего компьютера у меня не было лет до 17. В школьные годы увлёкся радиолюбительством, много паял.

Программировать научился на курсах в УПК, на языке Basic, писал в тетрадке. Поступил в СГПА на физмат (информатика). Во время учёбы увлёкся дизайном и 3D-моделированием. Я всегда занимался тем, что нравилось и приносило удовольствие. Почему-то это было близко к IТ.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 февраля 2017 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104