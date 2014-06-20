Код будущего
Зачем нашему региону профессиональное IT-сообщество?
Стартовавший на прошлой неделе хакатон ознаменовал собой начало работы бизнес-акселератора LIFT при СФ БашГУ, а также познакомил талантливых программистов с представителями бизнес-сообщества. Какие ещё перспективы открывает для всех нас первый на юге республики марафон программистов? Об этом беседуем с организатором хакатона, основателем стартапа и специалистом в области нейронных сетей Рустамом Салаватовым.
МЫ ДРУГ ДРУГУ НЕ КОНКУРЕНТЫ
– Рустам, зачем вам понадобился хакатон?
– Я уже несколько лет вынашивал идею создания в Стерлитамаке IT-сообщества. Пока у нас нет сообщества IТ-специалистов, а очень хочется общаться и обмениваться опытом, расти… Для этого нужны люди, а они разрознены. Мне нравится опыт Йошкар-Олы: город размером с наш, а IТ- сообщество сильное. Соседние же регионы просто «высасывают» наших ребят: Татарстан, Екатеринбург, Пермь, не говоря уже о Москве и Питере. Там поддержка IT-проектов осуществляется на уровне власти (в Татарстане я пожил год как резидент IТ-парка «Набережные Челны»).
Хакатон нужен, чтобы изучить среду, заявить и показать как участникам, так и людям из бизнеса, представителям власти, что в нашем городе есть возможность для развития сообщества.
– То есть программисты друг другу не конкуренты, а их специфичность в общении – миф?
– Программисты не могут конкурировать в прямом смысле. Они конкурируют в развитии. Это может показаться вам странным, но программирование – творческая профессия. Создание программ занимает 20-30 процентов времени, остальное – обдумывание, поиск вдохновения, обсуждение идей с коллегами… Чем шире твой круг общения с теми, кто разбирается в этом лучше, тем выше твой уровень. Это крайне необходимо для развития и принято внутри компаний IТ-индустрии. Там старшие учат младших, даже придумали красивые названия лиг: для начинающих – Junior, для старших – Senior. Между прочим, программисты – отнюдь не замкнутые люди, этот ярлык неверен. Напротив, сегодня они весьма ценные женихи для девушек.
– Каковы препятствия на пути к созданию IT-сообщества?
– Об этом очень доходчиво пишет в своих материалах представитель ФРИИ (фонда развития интернет-инициатив) Дарья Шубина (она родом из Уфы). Даже если есть предпосылки для развития в городе IT-бизнеса, создание стартап-сообщества могут затормозить, например, такие факторы: отсутствие его лидеров, недостаток успешных IT-компаний в городе, соседство с сильными конкурентами, нежелание вузов работать в предпринимательском направлении, а также неготовность профессионалов становиться наставниками и экспертами. Мы постарались организовать хакатон так, чтобы он был эффективным. По-моему, многое получилось. До самого начала марафона мы не знали, сколько реально соберётся команд, готовых сидеть и программировать. Это было экспериментом для всех нас. Ребята очень порадовали: они нашли силы и сделали даже больше, чем мы ожидали. К тому же была самая настоящая творческая атмосфера.
ОТ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА К НЕЙРОННЫМ СЕТЯМ
– Сегодняшний мир невозможно представить без IT-технологий. Программировать стало такой же насущной потребностью, как строить дома или печь хлеб. Как вы угадали с выбором профессии?
– Первый компьютер я увидел лет в шесть у дяди, что-то вроде ZX Spectrum. Своего компьютера у меня не было лет до 17. В школьные годы увлёкся радиолюбительством, много паял.
Программировать научился на курсах в УПК, на языке Basic, писал в тетрадке. Поступил в СГПА на физмат (информатика). Во время учёбы увлёкся дизайном и 3D-моделированием. Я всегда занимался тем, что нравилось и приносило удовольствие. Почему-то это было близко к IТ.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 февраля 2017 года)
Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА