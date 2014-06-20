КОНКУРС

Газете – сто лет! Чем не сюжет?

Дорогие читатели! Редакция «Стерлитамакского рабочего» объявляет конкурс на лучшее стихотворение, посвящённое 100-летию нашей газеты, которое отмечается в этом году.

Ваши работы присылайте до 1 мая на электронную почту news@srgazeta.ru с пометкой «Стихи на конкурс» или по адресу: г.Стерлитамак, ул.Комсомольская, 82.

От одного участника принимается не более трёх стихотворений.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104