Льготы на капитальный ремонт

В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 2.12.2016 г. № 430-з «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.12.2016 г. № 527 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 6 апреля 2016 года № 124 «О предоставлении отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» на 2017 год продлено предоставление гражданам, достигшим возраста 70 лет, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и гражданам, достигшим возраста 80 лет, доплаты к ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК).

Гражданам, обратившимся за компенсацией (доплатой) до 31.12.2016 г., компенсация (доплата) на 2017 год назначалась без повторной подачи заявления и документов (продлевается).

При этом гражданам, впервые обратившимся с 1 января 2017 года и позже, компенсация (доплата) на 2017 год назначается с месяца подачи заявления и документов.

Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых филиалом, размещена на официальном сайте ГО г.Стерлитамак: www.sterlitamakadm.ru, на едином портале государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан: www.pgu.bashkortostan.ru, на официальном сайте Минтруда РБ: www.mintrudrb.ru.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки населения ведётся приём граждан в ФГКУ РЦСПН по г.Стерлитамаку РБ по адресу: ул.Карла Маркса, 103, телефоны: 25-08-46, 25-09-07, 25-02-07, 25-67-64, приёмные часы: понедельник, вторник, четверг – с 9 до 18, среда – с 8 до 19, пятница – с 9 до 14 часов, без перерыва на обед.

Организована предварительная запись на приём к специалистам по вопросам предоставления мер социальной поддержки по телефону 25-15-72.

Республиканский ГАУ МФЦ ведёт приём граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки населения по адресам: пр.Октября, 71, телефон 22-34-00, ул.Худайбердина, 83, телефон 22-50-20, ул.Мира, 18 «а», телефон 41-10-17.

Г.ШАГИМУРАТОВ,

директор филиала

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104