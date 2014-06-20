Любителей рыбалки ждёт «Бобёр»

25 февраля в Стерлибашевском районе на пруду близ села Амирово пройдут традиционные соревнования любителей подлёдного лова рыбы.

Победителей (по шести номинациям) ждут памятные призы.

Регистрация участников начнётся в 9 часов. Подробная схема проезда и положение размещены на сайте www.bashunter.ru.

Охотхозяйство «Бобёр»

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104