«Лыжня России – 2017»
11 февраля на лыжной трассе «Содовик» СИФК пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017».
Торжественное открытие – в 11.30, начало соревнований – в 12 часов.
Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди широких слоёв населения города, привлечения горожан к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших лыжников города.
К соревнованиям допускаются учащиеся и студенты общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, воспитанники ДЮСШ, работники предприятий и организаций города, ветераны и любители лыжного спорта, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом. Возраст участников неограничен.
В 10.30 начнётся заседание судейской коллегии, с 10.30 до10.40 – работа мандатной комиссии, в 10.40 – жеребьёвка (спорткомплекс «Содовик», ул.Кочетова, 26 «б»).
Заявки, заверенные подписью и печатью руководителя предприятия, учреждения или организации и врачом, подаются в главную судейскую коллегию 11 февраля до 10.30 (спорткомплекс «Содовик», ул.Кочетова, 26 «б»).
Оргкомитет