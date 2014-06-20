«Лыжня России – 2017»

11 февраля на лыжной трассе «Содовик» СИФК пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017».

Торжественное открытие – в 11.30, начало соревнований – в 12 часов.

Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта среди широких слоёв населения города, привлечения горожан к регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших лыжников города.

К соревнованиям допускаются учащиеся и студенты общеобразовательных учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования, воспитанники ДЮСШ, работники предприятий и организаций города, ветераны и любители лыжного спорта, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом. Возраст участников неограничен.

В 10.30 начнётся заседание судейской коллегии, с 10.30 до10.40 – работа мандатной комиссии, в 10.40 – жеребьёвка (спорткомплекс «Содовик», ул.Кочетова, 26 «б»).

Заявки, заверенные подписью и печатью руководителя предприятия, учреждения или организации и врачом, подаются в главную судейскую коллегию 11 февраля до 10.30 (спорткомплекс «Содовик», ул.Кочетова, 26 «б»).

Оргкомитет

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104