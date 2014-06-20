Масленица без огорчений
Провожая зиму, люди традиционно пекут блины, катаются с горок, ряженые поют песни. Заканчиваются праздничные гулянья сжиганием чучела. Чтобы не омрачить празднование весёлой и широкой Масленицы, Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает о соблюдении требований пожарной безопасности.
Прежде чем готовить угощения к застолью, убедитесь, что плита исправна. При работающем газовом приборе включите вентиляцию или приоткройте форточку. Горящее на сковороде масло нельзя тушить водой – велик риск получить ожоги. Чтобы остановить горение, лучше накрыть сковороду крышкой.
Выбрав активный отдых на природе, не катайтесь с незнакомых горок, избегайте спусков рядом с деревьями и автодорогами.
Реально оценивайте свои физические возможности и не злоупотребляйте спиртными напитками. Помните о своей безопасности и безопасности детей.
Основные массовые гулянья будут проходить в выходные дни на площадях и в парках. Сжигание чучела является непременным атрибутом празднования, поэтому на таких мероприятиях надо обязательно следовать нескольким правилам.
Не стоит сжигать чучело Масленицы самостоятельно, лучше прийти с семьёй и друзьями на организованный массовый праздник. Устроителям обряда напоминаем, что чучело устанавливается на открытой площадке на расстоянии не менее 50 метров от зданий. Лица, непосредственно участвующие в процессе сжигания Масленицы, должны пройти инструктаж. Следует ограничить пребывание людей в непосредственной близости от места сжигания и оборудовать его огнетушителями. Нельзя использовать легковоспламеняемые жидкости для розжига. Не омрачайте весёлые проводы зимы необдуманными действиями.
В случае происшествия звоните по телефону 01, с мобильного – 112.
Ю.ФОМИН,
старший дознаватель Стерлитамакского межрайонного ОНД и ПР