Миллион рублей «Земскому доктору»

В этом году Минздрав увеличил возраст участников программы «Земский доктор». Единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей отныне могут получить врачи, переехавшие на работу в село, в возрасте до 50 лет.

Напомним, что изначально программа подразумевала поддержку медиков до 35 лет, затем возрастной ценз увеличили до 45 лет.

Как отмечает пресс-служба Минздрава РБ, соотношение федерального и регионального финансирования программы «Земский доктор» составляет 60 и 40 процентов соответственно. Из федерального бюджета будет выделено 72 млн рублей, из средств республики – 48 млн рублей. Таким образом, в текущем году в программе смогут принять участие 120 врачей.

– Предпочтение отдаётся тем врачам, чья специализация необходима в той сельской больнице, куда они переезжают, – говорит руководитель пресс-службы регионального Минздрава Светлана Кускарбекова.

Всего с 2012 года программой «Земский доктор» воспользовались более тысячи врачей. В прошлом году миллионные выплаты получили 150 медиков. Самыми популярными у земских докторов, по данным Минздрава РБ, являются Иглинский и Дуванский районы.

Как ранее писал РБК-Уфа, господдержку в полмиллиона рублей будут получать в республике фельдшеры, прибывшие на работу в сельские фельдшерско-акушерские пункты. В 2017 году с помощью такой меры поддержки планируется трудоустроить 72 специалиста.

«Башинформ»

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