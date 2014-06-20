Мимо не пройдут

Правила благоустройства обязательны для всех

Кажется, зима испытывает коммунальные службы на прочность. Много хлопот доставляет снег, его в этом году навалило столько, что успевай сгребать и вывозить. Промедление и халатность приводят к трагедиям, достаточно вспомнить недавнее происшествие в Новосибирской области, где под тяжестью снега обвалилась крыша конного клуба, два человека погибли.

В очередной рейд члены административной комиссии города выехали по жалобам горожан. Жители дома по улице Имая Насыри жалуются на управляющую компанию, которая не вывозит снег с придомовой территории. Мы убедились в справедливости претензии. Как выяснилось, обращения собственников квартир в управляющую компанию «Дуслык» были неоднократными, но так и остались без ответа. Двухметровые сугробы снега сдвинуты в парковую зону (дом расположен за парком имени Жукова) и закрывают видимость автомобилистам, выезжающим со двора. Недалеко от дома – магазин цветов, на крыше – огромные пласты снега. Владельцу магазина, как и руководителю управляющей компании, выписано уведомление, согласно которому они должны прийти в административную комиссию для составления протокола.

Жительница дома по улице Артёма, 151 обратилась с жалобой к главе администрации. Возмущается, что управляющая организация не убирает снег с детской площадки. Действительно, игровая площадка засыпана снегом, который сгребают с дорог, и детям двух многоэтажных домов негде играть. На первый взгляд, коммунальные службы не бездействуют – внутриквартальные проезды очищают от снега регулярно. Директор ТСЖ «Луч» жалобу жителей не поняла: «Куда нам снег складывать? Мы стараемся, очищаем проезжую часть, а с детской площадки снег уберём позже». Доводы членов административной комиссии руководителю тоже показались неубедительными, женщина заявила, что свою правоту будет отстаивать.

Другой руководитель недочёты сразу же признала. Они так же очевидны – с крыши магазина известной торговой сети свисает снег, который вот-вот упадёт.

– У нас заключён договор с подрядной организацией, которая обязана убираться, – комментирует директор магазина. – Я обращалась к ним, даже фото отсылала, но результата нет.

Хорошо бы быстрее разобраться, ведь покупателям всё равно, кто за что отвечает, главное, чтобы поход в магазин стал безопасным.

– В наш адрес тоже сыпятся недовольства, – отмечает Сергей Онищенко, член административной комиссии. – Дескать, не всем выписываем уведомления, не всех привлекаем к административной ответственности. Если мы замечаем нарушения, мимо не пройдём. Призываем к порядку всех. Правила благоустройства и безопасности дорожного движения обязательны для каждого.

Проезжаем по улице Революционной. С крыши дома № 15 свисают огромные сосульки.

– На административной комиссии руководители управляющих организаций защищаются: «Сосульки только появились, мы не успеваем их сбивать, а вы уже наказываете», – рассказывают участники рейда. – Каждый случай нарушения мы фотографируем, иногда снимаем на видеокамеру. И легко определить, что метровые сосульки не за день или два выросли, возраст у них приличный – неделя или две. Можно и нужно найти время, чтобы их убрать.

В этот день уведомления выписали и в адрес управляющих предприятий, которые очищали тротуары, внутриквартальные дороги от снега, но сгребали его так, что пешеходам пройти, например, к светофору было невозможно. Административная комиссия продолжит работу, надеемся, нарушения правил благоустройства в городе уменьшатся.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104