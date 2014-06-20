Мир хрупкий и прекрасный

Открылась фотовыставка макросъёмки насекомых

Сегодня, когда человеком многое делается для защиты окружающей среды и всё новые раритеты вносятся в «Красную книгу», возрастают интерес к сохранившемуся многообразию живой природы, желание уберечь и приумножить его.

6 февраля в историко-краеведческом музее Стерлитамака открылась уникальная выставка «Удивительный мир насекомых». Её автор – Камиль Салимов, приехавший к нам из Ишимбая. Камиль по профессии геолог, техник разведки месторождений и полезных ископаемых. В его биографии много ярких страниц: служил на Байконуре, работал бурильщиком в Таджикистане, сварщиком на Севере. Сейчас трудится в машиностроительной компании «Витязь». Фотографией Камиль увлекается всю жизнь, но макросъёмкой насекомых занимается только четвёртый год. И уже достиг на этом поприще заметных успехов.

– Выставка «Удивительный мир насекомых» – это часть проекта по сотрудничеству с нашими коллегами из Ишимбая, – говорит заведующая отделом Стерлитамакского краеведческого музея Наталья Насырова. – Сейчас в Ишимбае экспонируется наша выставка «Прогулки по старому городу». А мы имеем возможность поближе рассмотреть тайную жизнь едва ли не самых маленьких обитателей природы. И это по-настоящему увлекательное зрелище. Кстати, фотовыставка будет работать в Стерлитамаке до 27 февраля.

Почти невидимый невооружённым глазом, но удивительно хрупкий и прекрасный мир запечатлён на всех 43 фотографиях, выставленных в городском краеведческом музее. Бабочки, стрекозы, жуки, пчёлы, гусеницы, мухи, кузнечики, божьи коровки… У каждой особи – своя расцветка, своя неповторимая форма, и, как мне показалось, свой характер.

Вот паучок, задумчиво замерший в ажурном кружеве собственноручно сплетённой паутины, на которой блестит утренняя роса. Вот деловито сидящий на цветке клевера шмель, вот яркая гусеница, уверенно оседлавшая стебель какого-то лугового растения. А вот нежная бабочка, устало сложившая светлые, в мраморных прожилках, крылышки возле нераспустившегося пока бутона. Красота необыкновенная!

На открытие необычной выставки пришли юные защитники природы – воспитанники детского экологического центра, экологической школы Дворца пионеров и школьников, ребята из фотокружка 5-й гимназии. Экспозиция детям по душе: они восторженно ахают, делятся впечатлениями, задают вопросы.

– Летом я часто вижу в траве разных жучков-паучков, – говорит ученица 5-й гимназии Алина Кагирова. – Всегда считала насекомых надоедливыми и не очень приятными. За исключением бабочек, которых я очень люблю рисовать. А сегодня вдруг увидела, каким милым может быть комар и какой симпатичной – обыкновенная муха.

– Я тоже пробую снимать насекомых, – признаётся 14-летняя Ксения Позднякова из детского экологического центра. – На этой выставке я узнала много любопытного. Попробую применить всё это на практике.

Замечательного ишимбайского фотографа и его творчество жителям Стерлитамака представила его землячка Земфира Кошелева. Во время презентации выставки она не только рассказала о работах Камиля Салимова, но и познакомила ребят с интересными фактами из жизни насекомых.

Например, знаете ли вы, что есть бабочка, которую люди легко принимают за птицу, ведь размах её крыльев достигает 30 сантиметров? Или что существует кузнечик длиной 25,5 сантиметра, который прыгает на 4,5 метра? Или что скорость полёта стрекозы составляет 57 километров в час?

А ещё для юных участников встречи прозвучала сказка про пчёлку и божью коровку, которую сочинили юные экологи из Ишимбая.

И, конечно, всем было интересно, как автору выставки удаётся запечатлевать маленьких и непоседливых насекомых, ведь кажется, что более капризных и непредсказуемых фотомоделей просто не бывает в природе.

– Никогда не снимайте мёртвых насекомых, – обращается к детям Салимов, – это золотое правило макросъёмки. А вообще то, что вы видите, – это много часов ожидания, подготовка (иногда даже траву выстригать приходится) и работа на компьютере (порой для одного снимка необходимо сшивать 30-40 кадров).

Фотограф считает, что совсем необязательно иметь очень дорогую фотоаппаратуру. Главное – желание и выдержка.

Вообще же Камиль Салимов скромен и немногословен. И всё же он поделился с ребятами некоторыми секретами своего мастерства.

Во-первых, фотограф должен хорошо знать природу и характер поведения насекомых. Поэтому самое удобное для макросъёмки время – раннее утро, когда солнце едва всходит, на траве ещё не высохла роса, а букашки не очнулись от ночного оцепенения.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 февраля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104