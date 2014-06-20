«Мой выбор – защищать Родину!»
Совсем скоро май, весенний бал, сдача единого государственного экзамена и выпускной, которого ждут одиннадцатиклассники нашего города. Они определили предметы, которые будут сдавать, а следовательно, уже выбрали направление для поступления в высшее учебное заведение. В преддверии Дня защитника Отечества я хотела бы рассказать о профессии военного.
С давних времён эта профессия являлась престижной, армия считалась элитой общества. Такое мнение существует и сейчас. В настоящее время военная служба популярна и очень востребована. Многие молодые люди стремятся защищать свою Родину, служить на благо своей страны. И всё больше выпускников не только Стерлитамака, но и всей страны поступают в высшие военные учебные заведения. Для сравнения, в целом по России в 2016 году конкурс в некоторых военных учебных заведениях достигал десяти человек на место, тогда как в 2014 году – максимум пять человек на место.
Одним из счастливчиков, который смог пройти тяжёлый отбор и большой конкурс, является уроженец нашего города Константин Ефимов. В зимние каникулы он приезжал домой, в родной Стерлитамак, посетил свою школу и колледж, где рассказал будущим выпускникам о своей учёбе.
Константин в прошлом году стал курсантом одного из старейших военно-учебных заведений страны – Военного института (железнодорожных войск и военных сообщений) при Военной академии материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулёва в Санкт-Петербурге.
Константин рассказал о том, что в вуз можно поступить не только по результатам ЕГЭ после окончания средней школы, но и после училища и колледжа, как сделал он сам. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат, где будущим курсантам помогут в поступлении, всё расскажут и пояснят. Тогда вместо единого государственного экзамена молодым людям нужно будет сдать вступительные экзамены при институте и нормативы по физической культуре.
Константин поделился своими впечатлениями: «Сначала было тяжело. Но я знал об этом и заранее готовился морально. Казарменный режим и жёсткая дисциплина превращают юнцов в настоящих мужчин. Здесь тренируются сила воли, выдержка и выносливость. Да, тяжело быть вдали от родных долгое время. Но, согласитесь, многие выпускники, поступая в гражданские вузы, тоже уезжают в крупные города, навещая своих родных только раз в полгода».
Курсантам военных вузов так же, как и студентам остальных высших учебных заведений, предоставляется каникулярный отпуск два раза в год – зимой и летом.
Константин дал совет будущим выпускникам, которых интересует военное дело: «Легко выбрать профессию военного, но намного сложнее идти по этому пути, становиться настоящим военным, тем человеком, который готов отдать свою жизнь за Родину. Это непросто, это постоянные умственные и физические нагрузки, постоянные тренировки и занятия. Но если уж выбрали этот путь, то сдаваться нельзя! Нужно идти до конца!».
Вместе с Константином мы поздравляем с 23 февраля всех, кто уже отслужил, кто проходит свою службу, и, конечно же, будущих защитников нашей Родины.
Я.МАЙОРОВА