«Мой выбор – защищать Родину!»

Совсем скоро май, весенний бал, сдача единого государственного экзамена и выпускной, которого ждут одиннадцатиклассники нашего города. Они определили предметы, которые будут сдавать, а следовательно, уже выбрали направление для поступления в высшее учебное заведение. В преддверии Дня защитника Отечества я хотела бы рассказать о профессии военного.

С давних времён эта профессия являлась престижной, армия считалась элитой общества. Такое мнение существует и сейчас. В настоящее время военная служба популярна и очень востребована. Многие молодые люди стремятся защищать свою Родину, служить на благо своей страны. И всё больше выпускников не только Стерлитамака, но и всей страны поступают в высшие военные учебные заведения. Для сравнения, в целом по России в 2016 году конкурс в некоторых военных учебных заведениях достигал десяти человек на место, тогда как в 2014 году – максимум пять человек на место.

Одним из счастливчиков, который смог пройти тяжёлый отбор и большой конкурс, является уроженец нашего города Константин Ефимов. В зимние каникулы он приезжал домой, в родной Стерлитамак, посетил свою школу и колледж, где рассказал будущим выпускникам о своей учёбе.

Константин в прошлом году стал курсантом одного из старейших военно-учебных заведений страны – Военного института (железнодорожных войск и военных сообщений) при Военной академии материально-технического обеспечения им.генерала армии А.В.Хрулёва в Санкт-Петербурге.

Константин рассказал о том, что в вуз можно поступить не только по результатам ЕГЭ после окончания средней школы, но и после училища и колледжа, как сделал он сам. Для этого нужно обратиться в военный комиссариат, где будущим курсантам помогут в поступлении, всё расскажут и пояснят. Тогда вместо единого государственного экзамена молодым людям нужно будет сдать вступительные экзамены при институте и нормативы по физической культуре.

Константин поделился своими впечатлениями: «Сначала было тяжело. Но я знал об этом и заранее готовился морально. Казарменный режим и жёсткая дисциплина превращают юнцов в настоящих мужчин. Здесь тренируются сила воли, выдержка и выносливость. Да, тяжело быть вдали от родных долгое время. Но, согласитесь, многие выпускники, поступая в гражданские вузы, тоже уезжают в крупные города, навещая своих родных только раз в полгода».

Курсантам военных вузов так же, как и студентам остальных высших учебных заведений, предоставляется каникулярный отпуск два раза в год – зимой и летом.

Константин дал совет будущим выпускникам, которых интересует военное дело: «Легко выбрать профессию военного, но намного сложнее идти по этому пути, становиться настоящим военным, тем человеком, который готов отдать свою жизнь за Родину. Это непросто, это постоянные умственные и физические нагрузки, постоянные тренировки и занятия. Но если уж выбрали этот путь, то сдаваться нельзя! Нужно идти до конца!».

Вместе с Константином мы поздравляем с 23 февраля всех, кто уже отслужил, кто проходит свою службу, и, конечно же, будущих защитников нашей Родины.

Я.МАЙОРОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104