На лыжне с чемпионом

В субботу 18 февраля на городской лыжне за спорткомплексом «Содовик» собрались сотни лыжников самого разного возраста. Было довольно морозно, особенно поутру, да ещё и ветрено, но поводов встать на лыжи было предостаточно. Во-первых, выходной день, во-вторых, продолжающиеся состязания в рамках «Лыжня России – 2017», а самое главное, – в гости к стерлитамакским любителям лыжных гонок приехал заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере, прославленный биатлонист из Башкортостана Максим Чудов (на снимке).

Так что согрели и его, и всех участников соревнований улыбки и тёплые приветствия; к тому же на дистанции не замёрзнешь – уж это точно!

Сначала стартовали школьники и студенты, потом пришёл черёд взрослых: вышли на лыжню газовики из Стерлитамакского филиала акционерного общества «Газпром газораспределение Уфа»; потом семейные старты провели сотрудники Сбербанка.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104