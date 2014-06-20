На счету – каждый человек!

Духовная пища в цифровой обработке

Малый зал ГДК гремел аплодисментами. В ответ на объявление регламента – аплодисменты, после окончания докладов – тоже. Церемонию награждения и вовсе сопровождали овации. Сразу заметно – публика собралась культурная, вежливая. Иную, впрочем, было бы странно ожидать на традиционном активе работников культуры. Руководители и сотрудники городских учреждений, делегаты от общественных объединений и творческих союзов до начала мероприятия посетили выставку на втором этаже дворца. Помимо кубков и медалей, которыми были отмечены наши юные дарования, особое внимание привлекали картины и поделки ребят из дерева, войлока и других материалов.

ГДК И ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Модератор заседания, и.о. заместителя главы администрации Альберт Шайхутдинов, представил почётных гостей – председателя рескома Российского профсоюза работников культуры Александра Кузьменко и гендиректора Республиканского центра народного творчества Байраса Ишбердина. Об итогах работы и будущих планах известил начальник отдела культуры Зуфар Зиннатуллин.

Главным событием культурной (и не только) жизни города в 2016 году стало празднование 250-летия Стерлитамака. Кроме того, организовано более 300 мероприятий в честь Года российского кино. На экранах кинотеатра «Салават» состоялось 810 показов социальных фильмов для школьников, которые посетили 41783 человека. Всего же на городских культурно-массовых мероприятиях побывали 1832646 граждан.

– Видите, до одного человека посчитали, – сказал Зуфар Сагетдинович.

В своём докладе Зиннатуллин коснулся работы детских музыкальных и художественных школ, детской школы искусств. В этих учреждениях познают мир творчества более двух тысяч юных горожан. Спикер также рассказал об успехах ансамблей и студий, занимающихся в ГДК. Одних Гран-при на фестивалях и конкурсах было завоёвано девять, а число дипломов превысило полторы сотни. Во дворце стабильно проводятся мероприятия для инвалидов: взрослых и детей.

Прошлый год был примечателен изменением внешнего облика ГДК. На реконструкцию фасада израсходовано 102,8 млн рублей. В этом году при наличии средств (необходимо более 300 млн руб.) планируется реализовать третий и четвёртый этапы работ, включающие ремонт зрительного зала, фойе, наружных сетей, электрики. К тому же придётся решать головоломку с временным размещением многочисленных коллективов дворца.

КДЦ «Сода» посетило 34657 человек, это на 6,4 процента меньше, чем в 2015-м. Наблюдаются уменьшение детских и увеличение молодёжных мероприятий. В прошлом году КДЦ «Сода» оказана благотворительная помощь от АО «БСК» в размере 6 млн рублей. Треть суммы потрачена на ремонт большого зала.

БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕЙ

Как проинформировал Зиннатуллин, число посещений муниципальных общедоступных библиотек в сравнении с 2015 годом увеличилось на семь процентов. Сегодня библиотеки стараются шагать в ногу со временем – везде есть выход в интернет. За год объём библиотечного фонда вырос на десять тысяч экземпляров изданий. Из муниципальных, республиканских и федеральных источников выделено 886 тысяч рублей на приобретение книг.

– За последнее время библиотекам удалось изменить формат своей работы, – резюмировал Зуфар Сагетдинович. – Выставками, организацией праздников, тематических вечеров сотрудники привлекают школьников, студентов и взрослых. На базе ЦБС работают молодёжный креатив-центр, «Мастерская искусств», интеллект-центр «Гармония».

Стерлитамакский историко-краеведческий музей в 2016 году жители и гости города посетили 39100 раз. Здесь было проведено 27 выставок и 15 иных мероприятий с охватом около трёх тысяч человек. Под руководством научных сотрудников музея состоялась археологическая экспедиция в Стерлитамакский район. В рамках увековечивания памяти 170-й стрелковой дивизии работники учреждения участвовали в экспедиции в г.Себеже (Псковская область).

– Тенденция роста показателей в течение последних пяти лет позволяет сделать вывод, что музей становится активным институтом социально-культурной жизни города, – подчеркнул Зиннатуллин. – Развитие отрасли видится в усовершенствовании экспозиционных технологий.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 февраля 2017 года)

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104