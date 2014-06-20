Налоговая инспекция проводит семинар

Уважаемые налогоплательщики г.Стерлитамака! Налоговая инспекция сообщает о проведении семинара на темы: «Ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении налоговой отчётности», «Порядок досудебного урегулирования налоговых споров», «Страховые взносы по-новому».

Ждём вас 15 февраля в 10 часов в актовом зале налоговой инспекции по адресу: г.Стерлитамак, пр.Октября, 34.

Межрайонная ИФНС России № 3

по Республике Башкортостан

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104