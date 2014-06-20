Наши солдаты – там, где неспокойно

В Стерлитамаке прошёл митинг памяти

Ровно 28 лет назад 40-я армия перешла границу с Афганистаном и возвратилась на Родину. Так была закрыта одна из самых противоречивых и драматичных страниц в российской истории XX века. Наши войска вошли на территорию ДРА в 1979 году после неоднократных просьб афганского правительства. Кроме непосредственного боевого участия в конфликте, наши солдаты перекрывали международный наркотрафик, защищали от уничтожения объекты инфраструктуры и пр. Эта война унесла жизни 15 тысяч советских солдат и офицеров – в большинстве своём молодых, здоровых и отважных людей, выполнявших свой воинский долг. Наш долг – не забывать их имена.

15 февраля в Парке Победы возле стелы воинам-интернационалистам традиционно собрались ветераны-афганцы, родственники погибших бойцов, представители администрации города. Заметно увеличилось число молодёжи. Кроме застывших в почётном карауле кадетов, пришли студенты, школьники, сыновья и внуки тех, кто служил на афганской земле.

Уроком мужества назвал мероприятие глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов. По его словам, новое поколение должно знать, что погибшие герои защищали свою страну, своих родных и близких.

– Мы привыкли к тому, что наши солдаты находятся там, где неспокойно, где царит несправедливость, – сказал Владимир Иванович. – Они освобождали Болгарию от турок, спасали Европу от нашествия Наполеона и фашистской Германии. Низкий поклон воинам, отдавшим жизни ради мира на земле!

Тишину в Парк Победы принесла минута молчания. Когда метроном, отсчитав положенное, затих, вновь зазвучали слова.

Начальник отдела военного комиссариата РБ по г.Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Евгений Кутузов рассказал, что советская армия уходила из Афганистана, с честью выполнив свой долг. У ограниченного контингента советских войск не было задачи воевать до победного конца, разгромить врага. Зато наши бойцы одними из первых в мире столкнулись с хорошо организованными группами террористов, научились их уничтожать.

– Спасибо вам, ветераны-афганцы, за укрепление воинского братства, – подчеркнул Евгений Кутузов. – Вы показали всему миру, что значит русский солдат. Крепкого вам здоровья и семейного счастья.

Председатель республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана» Сергей Пахомов пожелал меньше расстраиваться из-за бытовых неурядиц и больше любить жизнь.

– Когда создавали наш союз, насчитывалось 700 ветеранов из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Сегодня осталось 550, – с горечью сообщил Пахомов. – Почти 20 процентов боевых товарищей мы потеряли в мирное время.

Февральский воздух разрезает громкая команда «Смирно!». Кадеты берут под козырёк. Сняв шапки, форменные береты и фуражки, участники митинга возложили к памятнику венки и живые гвоздики. Вечером в Городском дворце культуры состоялся концерт в честь ветеранов Афганистана.

Н.ВАВИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104