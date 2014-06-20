Насвай – не свой в здоровом обществе

О последствиях потребления психотропного вещества

К сожалению, в последнее время широкое распространение получило вещество насвай (зелёные шарики или серовато-коричневый порошок), который закладывают под губу или язык.

Насвай – это смесь, в состав которой входят табак или растение нас (среднеазиатская махорка), гашёная известь, зола растений, растительное масло.

Поскольку насвай изготавливается только кустарным способом, состав входящих в него компонентов не отслеживается и зачастую включает верблюжий кизяк, куриный помёт, клей…

Потребление вещества с таким составом не может не оказывать влияние на здоровье. Обильно выделяющаяся при его закладывании слюна вызывает у начинающих потребителей сильное жжение слизистой ротовой полости, головокружение, апатию, тошноту и рвоту. При длительном потреблении «наса» велик риск развития заболеваний зубов, желудочно-кишечного тракта, раковых заболеваний ротовой полости и пищевода. Например, в Узбекистане 78 процентов больных раком полости рта и гортани являются потребителями насвая. Экскременты животных в составе насвая заражают кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом.

Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление отражается на психическом развитии – снижается восприятие, появляется неуравновешенность. «Насвайщики» не скрывают, что у них – проблемы с памятью. Очень скоро изменяется личность потребителя насвая: нарушается психика, его нервирует состояние растерянности.

Как и любое другое табачное изделие, насвай приводит к никотиновой зависимости и зачастую является «паровозом»: потребляющий его переходит впоследствии на более сильные психоактивные вещества и наркотики.

В Российской Федерации торговля насваем запрещена на основании пункта 8 статьи 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». Ответственность за нарушение указанного запрета установлена частью 2 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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