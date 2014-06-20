Наука. Космос. Экология.

Стартовала олимпиада «Кубок Гагарина»

В школе № 31 собрались ребята, которые не просто хорошо учатся, они увлечены познанием тайн природы и общества. Где лучше всего можно проверить себя, как не на соревнованиях? Тем более что олимпиада «Кубок Гагарина» включает в себя состязания по 15 предметам.

Открытие турнира знатоков школьной науки получилось не просто торжественным, а фантастическим: в зал внесли флаг Стерлитамака, побывавший в космосе. На Международную космическую станцию его доставил лётчик-космонавт Сергей Волков в год 250-летия нашего города. Ребята узнали, что Стерлитамак – третий город России (после Москвы и Петербурга), флаг которого летал в космос. Тут все – и дети, и взрослые – ощутили гордость и реальную близость к необъятной и таинственной звёздной бездне. Непередаваемое чувство!

С началом олимпиады участников поздравила замначальника отдела образования городского округа Ольга Ивановна Шитикова:

– Пусть сегодняшний этап олимпиады станет первым шагом на пути к серьёзной науке. Желаю вам удачно ответить на все вопросы и победить!

Хочется от всей души поблагодарить наших замечательных педагогов за отличную подготовку школьников. Победы учеников – высокая оценка учительского профессионализма.

Нынешняя космическая олимпиада проходит в Год экологии. Так трогательно и к месту звучали со сцены слова Маленького принца:

– У вас такая большая красивая планета! У меня – маленькая. Там всего два вулкана и одна роза. Но я люблю свою планету всем сердцем. Зорко лишь одно сердце. Самого главного глазами не увидишь…

Сидящие в зале дети правильно поняли мудрого мальчика, придуманного талантливым писателем и смелым лётчиком Антуаном Экзюпери. Один мальчик, по виду пятиклассник, объяснил мне:

– Как можно полюбить, если в сердце пустота? У Маленького принца – крошечная планета. Ей хватит любви одного сердечка. У нас планета огромная. И любящих сердец нужно много-много. А иначе как сберечь природу, животных и друг друга?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 февраля 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104