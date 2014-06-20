новаторАльянс науки и производства

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Выездной профориентационный совет руководителей вузов РБ

В СФ УГНТУ состоялось масштабное мероприятие, посвящённое проблемам профессиональной подготовки молодёжи. В Стерлитамак приехали представители Министерства образования РБ, администраций городов и муниципальных районов, ректоры вузов Башкортостана, начальники отделов образования. Работали свыше 20 дискуссионных платформ.

БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Наибольший интерес вызвал круглый стол, в котором участвовали руководители промышленных предприятий, высших учебных заведений и муниципальных образований. Обсуждались проблемы профориентационной работы со школьниками, трудоустройство выпускников вузов и создание инновационных технологий обучения. Открыл круглый стол заместитель главы администрации Стерлитамака Т.Ш.Мурзагалин. Он привёл статистику успехов стерлитамакских школьников. Она не могла не радовать: 19 процентов наших учащихся – призёры заключительного этапа всероссийских олимпиад, в которых участвовали ребята со всей республики. За последние два года в вузы поступили 84 процента выпускников стерлитамакских школ, из них – 55 процентов в вузы Башкортостана, в 2016 году – уже 58 процентов. Особой популярностью пользуются у абитуриентов БашГУ, УГНТУ и УГАТУ.

Основной темой выступления ректора УГНТУ профессора Р.Н.Бахтизина стала проблема развития многоступенчатой системы образования и роли дистанционного обучения в подготовке специалистов для промышленных предприятий республики. Сейчас УГНТУ готовит кадры по всему спектру деятельности нефтегазовой отрасли, начиная с разведки нефти и газа, заканчивая их переработкой. Университет представляет собой новаторскую интеграцию образовательных структур, которые объединяют подсистемы – довузовскую подготовку, высшее профессиональное образование, повышение квалификации и переподготовку. Всё это значительно увеличивает конкурентоспособность университета и привлекает к нему абитуриентов как Башкортостана, так и других регионов России.

О привлекательности получения высшего образования в родной республике говорили многие руководители вузов. Качество подготовки студентов в учебных заведениях РБ позволяет решить проблему с трудоустройством.

В ответ на реплику о том, что сейчас переизбыток юристов и экономистов, поэтому выпускникам факультетов трудно найти работу, директор СФ БашГУ А.А.Ковальский сказал:

– У нас очень хорошо трудоустраиваются юристы. Дело в том, что родители-бизнесмены готовят для себя смену. В филиале стабильно развивается СПО – количество студентов нашего колледжа возросло с 300 до 700. Основные профили – юридический и экономический. Студенты нашего вуза сейчас активно начали заниматься робототехникой. По этому направлению на российских соревнованиях мы держимся в тройке победителей. Механизм взаимодействия с промышленными предприятиями совершенствуется с каждым днём.

В СФ УГНТУ тоже всесторонне укрепляется союз науки с промышленными предприятиями города. Директор филиала профессор Р.Р.Даминев рассказал, что организация научно-исследовательской деятельности студентов позволяет тесным образом соединить обучение с наукой. Молодёжь выполняет хоздоговорные, исследовательские и т.п. работы. Есть и студенческое конструкторско-техническое бюро, где реализуются инновационные научные проекты молодых исследователей. Всё это значительно повышает качество подготовки специалистов и способствует дальнейшему развитию образования и науки. Тесное взаимодействие с Башкирской содовой компанией позволяет решить вопросы с практикой, трудоустройством и организацией профильных олимпиад. Шесть лет подряд БСК помогает в организации олимпиад по химии.

О проблемах подготовки студентов-медиков и о том, как они решаются, рассказал помощник проректора по учебной работе Государственного медицинского университета З.Я.Муртазин.

Он напрасно посетовал на то, что на чисто мужские медицинские специальности теперь идут девочки. «Конечно, женщины тоже могут быть замечательными специалистами, – подчеркнул З.Я.Муртазин, – но они ведь ещё и мамы – зачастую в приоритете у них семья».

Говорилось на совете и о том, как наладить работу вузов с малым и средним бизнесом, об организации учебных кластеров и технопарков и т.п.

Подвёл итоги круглого стола ректор УГНТУ профессор Р.Н.Бахтизин:

– Нам следует сформировать такую систему образования, которая способна дать новую генерацию специалистов, готовых осуществить все инновационные преобразования в экономике и социальной сфере региона.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 февраля 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

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