Нужны розетки и смеситель? «СТЭМ» – решение проблем!

Порой любая мелочь способна испортить наше настроение. Перегоревшая лампочка, капающий в ванной кран – бытовые неполадки чреваты тем, что их всё равно надо исправлять. И здорово, когда под боком есть небольшой, но проверенный магазин с набором материалов и запчастей для сантехники, электрохозяйства и прочих, необходимых в доме товаров. На проспекте Ленина, почти в самом центре города, второй год работает «СанТехЭлектроМаркет» («СТЭМ»). Широкий ассортимент продукции здесь дополняется грамотной консультацией продавцов и приятными ценами.

– Наш магазин появился на базе крупной монтажной организации в области систем безопасности, видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации «Ютас», – объясняет руководитель «СТЭМа» Игорь Васильевич Артамонов. – Компании, основанной в 2006 году, постоянно нужны были материалы для монтажа. Так возник «СанТехЭлектроМаркет».

– В Стерлитамаке хватает торговых организаций, реализующих сантехнику, электротовары. Чем привлекателен именно «СТЭМ»?

– Наша черта – многопрофильность продукции, которая пользуется постоянным спросом. Это выключатели, смесители, розетки, электро- и водосчётчики, лампочки, большой выбор комплектующих для сантехники. Мы работаем в формате «магазин у дома», и за выключателем или сантехническим ремкомплектом не надо ехать в строительные гипермаркеты. Всё это есть в «СТЭМе».

При поломке, например, смесителя, не торопитесь его выбрасывать. Зайдите к нам с моделью смесителя, и мы поможем вам подобрать исправные детали вместо вышедших из строя. Замена внутренних частей смесителя обойдётся в 10-15 раз дешевле покупки нового.

– А что ещё можно у вас приобрести?

– Весь спектр светодиодного освещения, включая светодиодные панели для квартир, офисов и промышленности. Такое освещение окупается за один год, а дальше одни плюсы: долговечность и экономия средств. Также реализуем системы отопления, водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Кстати, «СТЭМ» является официальным представителем известной компании «Space Technology», которая специализируется на производстве систем видеонаблюдения и комплектующих для систем безопасности под торговой маркой «ST». Сегодня люди устанавливают видеокамеры в подъездах, на верандах частных домов, в детских комнатах. А мы готовы подобрать приемлемые варианты.

Также магазин комплексно снабжает продукцией государственные учреждения, коммерческие организации. Это говорит о качестве товара по оптимальной цене. Вся продукция сертифицирована и продаётся с гарантийным сроком пользования. Если товара нет на складе, но есть в цветном, объёмном каталоге, то нужную модификацию привезут под заказ в течение двух-трёх дней.

Вместе с Игорем Васильевичем заходим в «СанТехЭлектроМаркет». На панели немигающими взглядами нас встречают два десятка видеокамер. Рядом лежат скрученные в катушки кабель и гофрированные трубы для воды. Розетки, выключатели, в том числе и автоматические, ждут своих будущих хозяев. За стеклом прилавка – картриджи, кран-буксы, заглушки для ванн. Уютно выстроились на полке кухонные раковины, сотнями разложены фитинги для полипропиленовых и металлопластиковых труб.

Пенсионер Евгений Васильевич присматривает выключатель. Говорит, недавно приобрёл в «СТЭМе» клапан для сантехнических нужд и остался доволен обслуживанием и, главное, ценой покупки. По словам пенсионера, магазин удобен тем, что находится буквально в тридцати шагах от дома, и если что-то не подойдёт – всегда можно вернуться и обменять товар. После недолгих раздумий Евгений Васильевич указывает на клавишный выключатель цвета слоновой кости.

– Наш ассортимент расширен от бюджетных лампочек до сушилок, видеодомофонов и элитной сантехники с сенсорным управлением, – рассказывает Игорь Артамонов. – Но даже такую сантехнику у нас можно приобрести по адекватной цене. Мы напрямую работаем с крупными оптовыми базами, и делаем ставку на больший оборот товаров по минимальной наценке. Согласитесь, лучше продать 10 водосчётчиков по 500 рублей, чем 3 по 600. «СТЭМ» ориентируется на запросы покупателей, предлагая им товары с учётом новых технологий и современных стандартов качества.

Магазин «СТЭМ» (проспект Ленина, 38/1, напротив «Монетки» и «Форте»). Режим работы: в будние дни – с 9 до 19, в субботу и воскресенье – с 9 до 17 часов, без перерывов и выходных.

Владимир ПАРФИРОВ

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