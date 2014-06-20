О тех, кто будет уметь всё

Как образование, наука и производство развивают в городе робототехнику

У входа в СФ БашГУ посетителей встречает робот-трансформер. Высокий, плечистый, он поблёскивает на солнце вишнёво-серебристыми металлическими мускулами и табличкой «Научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и медицинская физика». Школьники фотографируются с трансформером, но вообще-то их трудно удивить: они сами собирают, программируют и даже тренируют роботов. Ребята из разных городов и районов республики в субботу приехали в Стерлитамак соревноваться, побеждать и знакомиться с новыми идеями на региональном робототехническом фестивале.

«РобоФест-Стерлитамак», организованный администрацией городского округа, СФ БашГУ и учебным центром «Толтек Плюс» при поддержке Министерства образования РБ – это республиканский отбор: его победители весной отправятся в Москву представлять Башкортостан на Всероссийском робототехническом фестивале «РобоФест-2017».

Робототехника – перспективная наука, а производство роботов – актуальная отрасль современной промышленности. Поэтому «РобоФест-Стерлитамак» явился знаковым событием в развитии региональной робототехники и привлёк внимание не только участников состязаний – начинающих программистов и их педагогов.

Гостями «Робофеста» стали министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин, депутат Госдумы Алексей Изотов, представители центра информационно-коммуникационных технологий РБ и республиканского детского образовательного технопарка, глава администрации городского округа Владимир Куликов, а также руководители промышленных предприятий и образовательных учреждений Стерлитамака. Если школьникам были интересны проведённые в рамках фестиваля мастер-классы по 3D-печати и чемпионат по сборке кубика Рубика, то взрослые побывали в центре промышленной робототехники на открытии научно-производственного участка по разработке роботов-манипуляторов для станкостроения и обменялись мнениями во время работы круглого стола «Проблемы и перспективы развития образовательной робототехники».

Роботы умеют многое. А подростки, которые их программируют и решают инженерные задачи, вырастут, станут продвинутыми специалистами и будут уметь всё. О том, как дети делают из умных машин победителей и каким научно-техническим творчеством занято поколение Z, читайте в наших следующих публикациях.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104