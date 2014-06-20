Об индексации мер социальной поддержки

Филиал государственного казённого учреждения «Республиканский центр социальной поддержки населения по г.Стерлитамаку Республики Башкортостан» предоставляет меры социальной поддержки малообеспеченным гражданам; семьям, имеющим детей; неполным и многодетным семьям; семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; почётным донорам; студентам, инвалидам, ветеранам труда, труженикам тыла, участникам и инвалидам войны, гражданам, пострадавшим в радиационных катастрофах; реабилитированным; осуществляет выплату материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; пособий на погребение неработающих граждан, не являющихся пенсионерами; денежного вознаграждения за сдачу оружия; оказывает методическую, юридическую, консультативную и другие виды помощи по вопросам социальной защиты населения.

Важное место в социальной поддержке семей с детьми занимают выплаты разных видов пособий, производимых филиалом. В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» государственные пособия гражданам, имеющим детей, подлежат индексации в размере и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, исходя из установленного вышеуказанным законом прогнозного уровня инфляции.

С 1 февраля 2017 года подлежат индексации размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, на коэффициент 1,054, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 года №88 «Об утверждении индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2017 года» с учётом уральского коэффициента. Размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком составляет 3525 рублей 54 копеек, по уходу за вторым и последующим ребёнком – 7051 рубль 08 коп. Размер единовременного пособия при рождении ребёнка составляет 18802 рубля 88 коп. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, будет выплачиваться в размере 29776 рублей 31 коп. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составит 12761 рубль 28 копеек.

Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых филиалом, размещена на официальном сайте ГО г.Стерлитамак www.sterlitamakadm.ru; на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; на портале государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан www.pgu.bashkortostan.ru; на официальном сайте Минтруда РБ www.mintrudrb.ru.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки населения ведётся приём граждан в ФГКУ РЦСПН по г.Стерлитамаку (ул.Карла Маркса, д.103), телефоны: 25-08-46, 25-09-07, 25-02-07, 25-67-64, приёмные часы: понедельник, вторник, четверг – с 9 до 18 часов, среда – с 8 до 19 часов, пятница – с 9 до 14 часов, без перерыва на обед.

В целях сокращения времени ожидания в очереди, организована предварительная запись на приём к специалистам по вопросам предоставления мер социальной поддержки (телефон 25-15-72).

Республиканский ГАУ МФЦ осуществляет приём граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки населения (адреса МФЦ: проспект Октября, 71, телефон 22-34-00, ул.Худайбердина, 83, телефон 22-50-20, ул.Мира, 18 «а», телефон 41-10-17.

Г.ШАГИМУРАТОВ,

директор ФГКУ РЦСПН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104