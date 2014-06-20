Оценят качество образования

Независимая оценка качества образования – это процедура, которая осуществляется в отношении образовательных организаций и реализуемых ими программ в целях определения соответствия предоставляемого образования:

потребностям физических лиц (в том числе родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования детей и иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по соответствующим образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе образовательной организации, образовательных программ, соответствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также определения уровня результатов освоения образовательных программ;

потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в части определения качества реализации образовательных программ, необходимых корректировок этих программ по итогам экспертизы;

учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов, других оценочных процедур для последующей разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на повышение качества реализуемых ими образовательных программ.

В Стерлитамаке инициатором составления рейтинга является общественный совет по проведению независимой оценки качества образования при администрации городского округа город Стерлитамак. Согласно принципам информационной открытости, все образовательные учреждения обязаны представить на своих сайтах открытые данные о своей деятельности. Организация, осуществляющая оценочные процедуры, использует эти открытые данные.

Объектом независимой оценки качества образования могут быть:

образовательные программы, реализуемые образовательными организациями;

условия реализации образовательного процесса, сайты образовательных организаций и др.;

результаты освоения образовательных программ.

Очередной этап проверки начался в 2016 году, когда была оценена первая группа из 45 образовательных организаций: 18 школ, 24 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования. В 2017 году в г.Стерлитамаке будут оцениваться 30 образовательных организаций (19 учреждений дошкольного образования, 9 – общего образования, 2 – дополнительного образования). Подробнее со списком оцениваемых организаций можно ознакомиться на сайте отдела образования города. Оцениваются открытость и доступность информации об образовательных организациях, в том числе качество информирования через интернет-сайты; комфортность на территории и внутри зданий; доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников; удовлетворённость качеством образовательной деятельности.

Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой оценки качества образования, по завершении работы анализируют результаты и формируют рекомендации по дальнейшему развитию образовательных организаций, муниципальных и региональных образовательных систем, разрабатывают методологию и составляют рейтинги образовательных организаций, другие оценочные процедуры, готовят аналитические справки, доклады о состоянии образования и предоставляют их заказчику.

И.ПЕТРОВ,

информационно-методический центр

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104