Определим будущее республики вместе

В Уфе обсудили план развития Башкортостана на ближайшие 14 лет

Дан старт обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года, подготовленной рабочей группой, в которую вошли ученые, бизнесмены, чиновники, общественные деятели.

Стратегия — это своего рода план управления республикой, в котором определены проблемы и предложены пути их решения. 20 января проект обсудили в уфимском Конгресс-холле — участие приняли Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, представители Московской школы управления «Сколково», федеральных и республиканских институтов развития, банковской сферы, научных и молодежных организаций. Окончательно документ будет принят летом. До этого времени каждый житель республики может внести свои предложения.

В основе стратегии — пять стратегических инициатив.

Общие вопросы

Первая связана с общими вопросами развития. К 2030 году предполагается более чем в три раза увеличить валовой региональный продукт на душу населения и войти в первую десятку регионов страны. Как известно, ВРП — это совокупная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в регионе; в нашем случае — в Башкортостане. Это один из главных показателей, отражающих мощь, экономический потенциал региона. Чем выше ВРП — тем выше уровень жизни.

— Экономический рост и развитие реального сектора невозможны без активной инвестиционной деятельности, — отмечает премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов. — Объем инвестиций в основной капитал предполагается повысить до 304 тысяч рублей на человека.

— Люди должны научиться правильно управлять своими деньгами, — говорит директор Института стратегических исследований РБ Дмитрий Котов. — Сегодня у населения накоплено больше денег, чем в тех инвестициях, которые удается привлечь в республику. Поэтому нужно, чтобы население активно участвовало в соинвестировании через систему инициативного бюджетирования, создание доходогенерирующих проектов, участие в облигационных займах. Кстати, на местах программа инициативного бюджетирования уже хорошо работает сейчас. Следующий этап — это проекты, связанные с созданием бизнеса. То есть человек софинансирует какой-нибудь бизнес в своем населенном пункте, пользуется услугами этого предприятия и получает от его деятельности доход. Так формируются класс собственников и гражданское самосознание. Появляется ответственность за среду, в которой живем. Если ты сам решил, что нужна пекарня или новая дорога, то совершенно по-другому к этому относишься, тем более, если проголосовал рублем.

Новые индустрии и рынки

Вторая инициатива направлена на развитие новых индустрий и рынков. Текущее положение дел в реальном секторе экономики сильно зависит от сырьевых отраслей промышленности. Показатели у нас внушительные. К примеру, республика занимает первое место в стране по пере- работке нефти. 40% прибыли промышленности РБ дает именно нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы. Реализация этой инициативы позволит вывести на должный уровень агропромышленную и туристскую отрасль.

В частности, на территории республики будут созданы пять туристических кластеров с развитой сетью санаторно-курортных комплексов, гостиниц, развитием народных промыслов и продажей сувениров. Цель — увеличить число туристов к 2030 году до трех миллионов человек ежегодно. В настоящее время это число колеблется в пределах 200-300 тысяч человек.

В агропромышленном секторе планируется повысить эффективность использования сельхозземель, создать инфра- структуру сбора и переработки продукции (не менее пяти кооперативов на район). В планах также создать к 2030 году не менее трех центров селекции и генетики.

— Сейчас в республике много личных подсобных хозяйств, не вовлеченных в товарооборот. А можно создать некий аналог потребительской кооперации, — поясняет Дмитрий Котов. — Таким образом, у населения будет дополнительный доход.

Развитие человеческого потенциала

Третья инициатива заключается в укреплении института семьи, сохранении и развитии человеческого потенциала. «Семья РБ — 2030» видится как ответственная, здоровая, духовная, образованная, занятая, полная и мотивированная.

— Именно благополучные семьи являются залогом эффективного социально-экономического развития республики, — считает научный сотрудник Института стратегических исследований РБ Наталья Лавренюк. — Они обеспечивают выход новых поколений на рынок труда, стимулируют занятость и самозанятость трудоспособного населения, а также достойную старость старших поколений, которые уже внесли свой вклад.

Что касается развития человеческого потенциала, этим нужно заниматься с раннего детства. В приоритете школы нового типа, современная образовательная цифровая среда, доступное дополнительное образование для каждого ребенка, развитие талантов. Усилия также должны быть направлены на электронное здравоохранение, качественные и безопасные лекарства, комфортное материнство и детство, семейный спорт и комплекс ГТО.

В результате ожидается, что доля людей с высшим образованием среди занятых достигнет не менее 34 процентов. Ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 78 лет (сейчас она составляет 70 лет). Коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте составит не менее 30 человек на 10 тыс. чел. населения. Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя составит не менее 34 кв. м.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 февраля 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»

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