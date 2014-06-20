Папа – самый сильный

Дорогие читатели!

Праздник, посвящённый 23 февраля, мы отмечаем с самого детства. Помните, как делали всей группой в детском саду открытки из цветной бумаги любимым папам? В детстве существуют отдельные открытки для пап и мам – ровно по числу отдельных праздников. И да, конечно, твой папа – самый сильный, а мама – самая красивая. Так и живём в полярном мире, где работает схема «белый – чёрный», «любит – не любит», «лысый – пушистый», «женщина – мужчина» и пр. Это вовсе не значит, что полярность обязательно должна отвечать правилу «хороший – плохой», вовсе нет! Это лишь значит, что в смысловом отношении парная конструкция более устойчивая, чем одноногое понятие.

Вокруг Дня защитника Отечества загодя создаётся соответствующий антураж – проводятся мероприятия с участием людей в форме, поют патриотические песни, показывают трогательные фильмы о войне и ведут жаркие дискуссии в соцсетях на тему «Что подарить на 23 февраля?».

Что до подарков, то в рейтинге презентов по-прежнему популярны бессмертные носки и бритвенные принадлежности. Это как «оливье» на новогоднем столе – must have.

Для женщин, имеющих сыновей, громкие марши звучат особенно пронзительно и тревожно. И тема «защиты Отечества» для матерей разрастается до вселенских масштабов («Лишь бы не было войны!») и оборачивается закипающей слезой в уголке глаза.

Для маленьких детей праздник 23 февраля пока ещё не обретает глубокий смысл истинного патриотизма, они видят лишь торжественные декорации. Но уже с малых лет нас учат: папа – защитник. Я помню, что в подростковом возрасте за пониманием шла именно к папе. Для дочерей папа – это такое устройство, поняв которое, мы без труда можем получить практически всё, что пожелаем. Главное, что сами папы это прекрасно осознают, но одинаково тают, когда дочь хочет новую сумку, оставить бездомного щенка или ей требуется защита от мамы по случаю досадной «тройки». В детстве мы хорошо чувствуем роли родителей и думаем о них в категорических интонациях: папа хорошо чертит и знает математику, а мама – прекрасный химик и рисовальщица. Правда, потом выясняется, что все папины чертежи в своё время готовила мама, а задачки по химии решал папа.

Найти себя – вопрос, актуальный не только для школьников. Женщины, думается, справляются с этим успешнее мужчин просто потому, что зачастую мы оказываемся в ситуации, когда нет времени на долгие размышления: надо многое успеть сделать. Традиционные роли хранительницы очага, матери и жены вполне себе соседствуют с профессиональными женскими интересами. Женщины проникли всюду – в автомобильный мир, спорт, стали руководителями и настоящими профессионалами. Помню, однажды мы писали про барышню, победившую в конкурсе лучших сварщиков. Женщины перестали нуждаться в мужском труде – «мужья на час» прекрасно всё починят. И в таких условиях нашим мужчинам становится всё труднее доказывать свою необходимость. В городских квартирах мужчины иногда приходят в негодность, но построить дом-родить сына-посадить дерево может не каждый. И потому так важно понимать значимость роли отца и мужа, и потому мы с радостью идём в магазин за новой партией носков и лосьона после бритья, потому что знаем, что наши папы – самые сильные!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104