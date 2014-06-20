По новым правилам

Как изменят жизнь новшества в законодательстве

Продолжаем обзор наиболее актуальных законов, вступающих в силу в 2017 году. На этот раз поговорим о приватизации, парковках, земельных участках, регистрации недвижимости и газовом оборудовании.

Приватизация жилья

Федеральный закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» был принят еще в 1991 году. С тех пор только в Башкортостане было приватизировано более 572 тысяч объектов жилого фонда. Как отмечают в Министерстве земельных и имущественных отношений РБ, за 25 лет большинство из тех, кто хотел приватизировать квартиру, уже сделали это, количество сделок неуклонно уменьшается.

Согласно последним поправкам, срок бесплатной приватизации истекает 1 марта 2017 года. И этого достаточно, чтобы успеть оформить в собственность жилье социального найма. Для этого нужно до 1 марта подать заявление в уполномоченный орган (в Уфе — Управление земельных и имущественных отношений, в городах и районах — администрации муниципалитетов).

Исключение сделано для детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилье, и жителей Крыма и Севастополя. Для них срок приватизации продлен до 1 января 2020 года, сообщает «Российская газета».

В остальных случаях возможен лишь выкуп жилья у государства. Пока этот механизм еще не выработан.

Земельные участки

Изменились правила предоставления земельных участков гражданам. Соответствующие поправки в закон внесли депутаты Госсобрания — Курултая (Закон № 5-539/з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан»).

Теперь при предоставлении земельного участка будет учитываться общая площадь жилого помещения, где проживает семья, относящаяся к льготной категории.

Общая площадь на одного члена семьи должна составлять менее учетной нормы, устанавливаемой органами местного самоуправления. В Уфе, к примеру, такая учетная норма составляет 12 кв.м. от общей площади жилья на одного человека.

Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами не могут отказать в предоставлении земельного участка, если у них уже есть таковой, полученный или приобретенный самостоятельно, то есть вне господдержки. Остальным категориям граждан могут отказать только при наличии у них в собственности участка размером более 8 соток или квартиры, площадь которой превышает учетную норму. Ранее наличие земельного участка в любом размере являлось основанием для отказа.

Откажут в бесплатном предоставлении земельного участка, если семья уже получала деньги из бюджета на улучшение жилищных условий (например, по программе «Молодая семья»), за исключением материнского капитала.

После того, как заявитель получит извещение о том, что ему предлагается бес- платно оформить в собственность земельный участок, он должен в течение 30 календарных дней выразить свое согласие. Если же такое согласие получено не будет, данный участок предлагается следующему по очереди заявителю. При этом прежний заявитель с учета не снимается.

В случае троекратного возврата извещений с почтовой отметкой о возврате гражданин снимается с учета. При условии, что извещения направлены уполномоченным органом на основании трех решений земельной комиссии о распределении земельных участков. Снятие с учета в такой ситуации не лишает гражданина права повторного обращения в уполномоченный орган — администрацию муниципалитета.

Информация об очереди размещается на официальном сайте уполномоченного органа и обновляется один раз в квартал.

Граждане, принятые на учет до вступления в силу изменений закона (то есть до 2017 года), сохранят право на получение земельных участков на условиях, действовавших до внесения изменений.

— Сегодняшний тренд — усиление адресности поддержки. Акцент сделан прежде всего на особо нуждающихся, — комментирует председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев. — Многодетные семьи имеют неодинаковый материальный статус. Хотелось бы уйти от уравниловки, обеспечить дифференцированный подход, сосредоточить ресурсы на тех, кому они действительно необходимы.

Регистрация недвижимости экстерриториально

С 1 января можно зарегистрировать недвижимость по экстерриториальному принципу. То есть теперь можно обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости (ФЗ №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). К примеру, находясь в Башкортостане, вы можете оформить в собственность квартиру, находящуюся в Москве. Для этого в каждом регионе России открыты отдельные офисы Росреестра. На территории Башкортостана подать документы на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу можно в отделении Росреестра в Уфе по адресу: ул. 50 лет СССР, д. 30/5, зал № 2.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 9 февраля 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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