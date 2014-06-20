Помогите маленькой Ляйсан!

Студия Катрины Душанбаевой театрально-концертного объединения даёт выпускной благотворительный спектакль «Поговорим о любви» по мотивам пьесы «Эти свободные бабочки» в постановке режиссёра Фаниля Тулунгужина (худрук Катрина Душанбаева). Часть средств от проданных билетов будет передана на лечение четырёхлетней Ляйсан Насыровой, живущей в Стерлитамаке. Диагноз Ляйсан поставили совсем недавно – острый лимфобластный лейкоз (рак крови, лейкемия). Сейчас девочка на лечении в Республиканской клинической больнице.

Спектакль состоится 19 февраля в 19 часов в театрально-концертном объединении (пр.Ленина, 30 «в»). Цена билета – 100 рублей. Продажа билетов в кассе.

Кто не сможет прийти на спектакль, но хочет помочь малышке, отправьте средства на карту Сбербанка: 63 90 0206 90 65 844399 (карта на имя матери Ляйсан – Райсы Рашитовны Насыровой).

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104