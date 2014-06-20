Порядка стало больше

Жители столицы республики не перестают жаловаться на заваленные снегом дороги и километровые пробки на проезжей части. По решению администрации уфимские жилищно-коммунальные службы работают в усиленном режиме, а качество уборки снега проверяет городской центр общественной безопасности.

Довольны ли горожане, как убирают снег у нас? – с таким вопросом вышли мы на улицы Стерлитамака.

Виктор Николаевич Анисимов:

– Проезжую часть чистят на совесть, но хотелось, чтобы ещё и во дворах лучше убирали. В этом году много снегопадов, нельзя сразу всех ругать. Я никогда не жалуюсь. Вот иду уток кормить на Стерлю, дорожка почищена, мне приятно. Для меня это не только прогулка, но и забота о птицах.

Людмила Бахман:

– Я езжу на машине, и в Первомайском пару раз буксовала. Понять дорожные службы можно – город большой, площадок и дворов достаточно, а снег идёт почти каждый день. Про центральные улицы ничего плохого сказать не могу, они очищены. Если сравнивать с Уфой, где я иногда бываю, то в Стерлитамаке, безусловно, дороги чище.

Денис Григорьев:

– Я живу на проспекте Октября, возле Городского дворца культуры, и состоянием дорог доволен. Убирают снег не только с проезжей части, но и с обочин, следят за тротуарами, пешеходными дорожками, во дворе у нас порядок. Я каждый день с лопатой в руке: чищу снег на улице, скидываю его с крыши – это моя работа. По сравнению с прошлым годом снега навалило намного больше, но ничего, справляюсь.

Антонида Ивановна Александрова:

– У нас уже с утра все улицы почистили – такая красота! Живу в своём доме и вышла сказать трактористу спасибо. Тропинку к дому мне чистит сын, у самой уже нет сил. А вообще, претензий у меня, да и у соседей нет – снег постоянно сгребают, есть проезд для машин.

Алексей Тихонов, Наталья Комарова:

– Мы много ходим пешком и довольны, что улицы города очищены от снега. Недавно проходили по парку, за памятником Неизвестному солдату – все дорожки почищены, скользкие участки посыпаны песком, – делится Наталья. – Я аппаратчик на заводе, закреплённый за мной участок убираю каждый день. Знаю, как нелегко снег кидать, он идёт постоянно, не даёт передышки, – говорит Алексей.

Надежда Анатольевна Приходкова:

– По всему городу работают дорожные машины, много рабочих коммунальных служб, молодцы. Снега много, только успевай скидывать и вывозить. Тропинки и тротуары у нас чистые, удобно ходить, я довольна.

Александр Иванович Федотов:

– Я водитель, за рулём автомобиля целый день. Вижу, как с раннего утра в городе работает дорожная техника, рабочие чистят от снега остановочные павильоны, посыпают песком. Дороги города в хорошем состоянии, широкие – приятно ездить. Стало меньше аварий, пробок, чувствуется, что порядка стало больше.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104