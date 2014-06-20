Последние могикане

Не сдаётся наш гордый оркестр!

Стерлитамак 60-70-х годов буквально купался в море музыки. Сейчас мало кто помнит, что в городе было семь Дворцов культуры, и в каждом из них – духовой оркестр. Духовая музыка в прямом смысле окружала людей со всех сторон. Оркестры играли в парках, садах, театре (во время антрактов), на площадях, катках, на танцах. Регулярно давались концерты в ДК.

Один из самых активных пропагандистов этого жанра В.Г.Коробов часто повторял: «Музыка – прекрасный воспитатель молодёжи. Для организации досуга, развития вкуса лучше духовых оркестров ничего не придумаешь!». На самом деле со вкусом всё было в порядке – известные композиторы давно обратили внимание на своеобразие состава и звучание духового оркестра и написали для него замечательные оригинальные сочинения. Можно было услышать в исполнении стерлитамакских музыкантов произведения Николая Мясковского, Игоря Стравинского, Пауля Хиндемита, Густава Холста.

Сейчас молодёжь завораживают совсем другие мелодии. Но духовая музыка в Стерлитамаке жива и по сей день. В КДЦ «Сода» собрались последние могикане – духовой оркестр «Серебряные трубы».

Музыканты «Серебряных труб» почти все немолоды. Они застали время широкой популярности духовых оркестров и с ностальгией вспоминают имена музыкантов – Владимира Григорьевича Коробова, Николая Леонидовича Владимирова, Семёна Лейбовича Ожеховского, Фёдора Сысоевича Дробкова и др., концерты, фестивали.

– Одна из самых острых проблем – у нас нет смены, – говорит руководитель духового оркестра Олег Юльевич Зарубин. – Раньше главным резервом были мальчишки. В городе существовало много оркестров, и денег на них не жалели. На «Соде» духовым оркестром руководил талантливый музыкант Иван Климович Кудрявцев. Стерлитамак гордился своим биг-бэндом под управлением Владимира Григорьевича Коробова. Там играли Г.Калинин (соло на трубе), Б.Климов (труба), М.Подковырин (тромбон), В.Зиновьев (саксофон), В.Федотов (саксофон). Борис Яковлевич Чевардов возглавлял эстрадный оркестр «Оптимист», а бывший лётчик Евгений Фёдорович Варнавский – оркестр в ДК железнодорожников. В 1967 году в Стерлитамаке состоялся джазовый фестиваль. Народные духовые оркестры были даже в заводских цехах!

А сейчас молодые музыканты из Стерлитамака, отучившись в Салавате, Уфе, стараются уехать в большие города. Некоторые возвращаются, но таких немного. Стараются устроиться там, где можно заработать хорошие деньги.

К тому же в наше время, увы, общество меняется, и в приоритете теперь другие интересы и ценности. Ходят, конечно, на концерты. Но в основном это публика, которая взрослела в советские времена. Бывает, что и молодёжь заскакивает случайно, а потом уже специально приходит. Так что надежда на ренессанс духовой музыки у нас не умерла. Но, чтобы изменить ситуацию, одних наших стараний и желаний недостаточно, нужна продуманная культурная политика и достаточное материальное обеспечение – красивые костюмы, хорошие музыкальные инструменты, возможность поездок на фестивали и гастроли.

– Как вы считаете, музыка действительно воспитывает?

– Начну с того, что духовая музыка – самая демократичная: она доступна, понятна и привлекательна для всех слоёв населения. Её можно услышать на демонстрациях, праздниках, концертах, проводах в армию, народных гуляниях и т.п. Во-вторых, у неё богатый арсенал средств идейно-эмоционального воздействия. Но, повторюсь, успешное развитие этого жанра связано, прежде всего, с привлечением юношей и девушек в сеть молодёжных духовых оркестров. В наше время это особенно важно. Сейчас, когда электроника, техника, интернет пленили юные сердца и души, молодое поколение всё больше отдаляется от искусства и замыкается на компьютерных развлечениях, стоит помнить, какое влияние на личность оказывает музыка, формируя человека: его ум, чувства, убеждения, одним словом, весь духовный мир. Стоит ли от этого отказываться? Тем более что история духовых оркестров в России – это история побед и поражений, праздников и трагедий. Они провожали нашу армию в бой, играли на парадах Победы. Музыку для них писали самые одарённые композиторы: Р.М.Глиэр, М.М.Ипполитов-Иванов, С.С.Прокофьев, А.И.Хачатурян, военный дирижёр и композитор С.А.Чернецкий сочинил множество маршей на темы народных и популярных песен.

– А что играют ваши «Серебряные трубы»?

– Мы играем классические произведения, сочинения композиторов, которые писали джазовую музыку, зарубежную и российскую эстраду, марши. Особенно нравится слушателям «Гусарский марш». В декабре в КДЦ мы давали концерт. Народу было немного, но зато как слушали! Играли мы в парке им.Гагарина, на Дне города и т.п.

– В прошлом веке были очень популярны фестивали духовых оркестров. А сейчас?

– Такие фестивали проводятся и в наши дни. Например, в 2013 году ездили в Волгоград на III Международный фестиваль-конкурс духовой музыки «Кубок Сталинграда» и заняли там третье место.

– Успех вас окрылил?

– Успех – приятный и важный стимул для творчества. К тому же он меняет отношение к своей работе, к своему искусству, делая его объективным и самокритичным. А впечатления от встреч со слушателями – это возможность сравнивать, сопоставлять, думать, а главное – вызывает желание играть как можно лучше.

– Считается, что музыкальные коллективы – самые дружные. Так ли это?

– Наверное, так. Мы испытываем радость и удовольствие от совместного музицирования. Но самое чудесное, что каждый из нас, независимо от дарований и образования, чувствует себя активным и незаменимым участником оркестра. Для нас ведь важно другое – психологическая раскованность, свобода и дружеская атмосфера.

– Ваши планы на будущее?

– Сейчас мы готовимся к концерту, посвящённому Дню защитника Отечества, который дадим 22 февраля. И приглашаем на него наших дорогих ветеранов – и войны, и труда, и музыки.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104