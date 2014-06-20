Повысить статус рабочего человека

Именно так определил основную задачу глава администрации городского округа Владимир Куликов на активе работников предприятий промышленности, транспорта, связи и служб обеспечения безопасности на территории Стерлитамака.

ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗМА

В своём докладе первый заместитель главы администрации ГО г.Стерлитамак Михаил Киреев рассказал, что по итогам 2016 года объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, оказанных предприятиями промышленного сектора, выражен суммой в 96,7 миллиарда рублей, с плюсом к предыдущему году в 12,7 процента.

Так, АО «Башкирская содовая компания» отправило за год потребителям своей продукции на 39 млрд рублей, а индекс промышленного производства составил 105 проц. В результате интенсификации процессов БСК сохранила лидерство по выпуску кальцинированной и каустической соды, ПВХ, кабельного пластиката и бикарбоната натрия – основных видов продукции компании. С каждым годом растёт спрос на пищевую соду у зарубежных партнёров. Чтобы его удовлетворить, предприятие наращивает объёмы производства: в прошлом году было выпущено более 137 тыс. тонн очищенного бикарбоната натрия, рост составил около 5 проц. по сравнению с предыдущим годом.

Стабильные результаты производственной деятельности в очередной раз демонстрирует стерлитамакский филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус». На предприятии продолжилась реализация крупного инвестиционного проекта по строительству цементной мельницы и многосекционного цементного силоса, включая бункер сырья и реконструкцию железной дороги.

На ФКП «Авангард» выручка от продажи опережает объём выпуска продукции – заводчане реализуют спецпродукцию, произведённую ещё в 2015 году. Доходы выросли за счёт госзаказов.

В акционерном обществе «СНХЗ» объём отгрузки увеличился более чем на 10 проц. и составил около 8 млрд 300 млн рублей. На «Синтез-Каучуке» этот показатель равен 12 млрд рублей (рост – 19 проц.). В рамках программы импортозамещения в минувшем году на «СК» увеличился объём производства катализаторов для нефтехимии и нефтепереработки.

Крупные предприятия ведут активную инвестиционную политику и постоянно реализуют проекты, направленные на модернизацию и техническое перевооружение производства с увеличением мощностей, расширение марочного ассортимента товарной продукции, а также улучшают и обновляют её потребительские свойства.

Предприятиями машиностроительной отрасли было отгружено продукции (работ, услуг) собственного производства на сумму 4,5 млрд рублей, темп роста – 135 проц. Высокие достижения продемонстрировало АО «Красный пролетарий», более чем в три раза превысив уровень прошлого года. Краснопролетарцы освоили выпуск двенадцати единиц новой техники, доля инновационной продукции у них достигает почти 70 проц.

Это говорит о том, что даже в непростые времена возможно выбрать правильный путь развития. Вместе с тем существует ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться всем предприятиям без исключения: инфляция, высокие процентные ставки по кредитам и региональным налогам, рост тарифов на энергоносители, снижение платёжеспособности потребителей.

Сегодня всё большую конкуренцию большим промышленным предприятиям составляют технопарки. Бизнес стремится, с одной стороны, к увеличению своих капиталов, с другой, – вынужден быть мобильным и чутким к запросам рынка. Производственно-технологический центр на базе кожевенно-обувного комбината, технопарк на базе концерна «Инмаш», индустриальный парк «Велес», а также площадка ФКП «Авангард» сегодня располагают полусотней резидентов, создано порядка 1,5 тысячи рабочих мест.

Немаловажным выглядит тот факт, что среднемесячная зарплата в промышленности города подросла в течение года на 12 процентов.

2017-Й – ГОД ЭКОЛОГИИ

Проблема экологической безопасности с каждым днём становится всё более острой. 2017 год объявлен Годом экологии. В 2016 году администрация ГО г.Стерлитамак совместно с предприятиями и службами разработала и утвердила перечень природоохранных мероприятий на 2016-2018 гг.

На природоохранные мероприятия за год затрачено 635 млн рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы РБ на выполнение работ по расчистке и углублению дна реки Стерли на участке от моста от ул.Водолаженко до ул.Садовой. Проект разработан с целью снижения негативного воздействия паводковых вод, минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, улучшения санитарного и экологического состояния города. Финансирование будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета.

Самой острой проблемой является загрязнение воздушного бассейна в период неблагоприятных метеоусловий, так как наш город расположен в низине, все выбросы с предприятий Салавата, Ишимбая и Стерлитамака скапливаются у нас. Автоматизированные станции контроля атмосферного воздуха и передвижная лаборатория не решают проблемы. Но можно поставить цели и к ним идти. К чести большинства руководителей предприятий они так и поступают.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Немаловажным аспектом жизнедеятельности Стерлитамака является организация пассажирских перевозок. Отрадно, что теперь согласно требованиям Федерального закона 220-ФЗ все пассажирские перевозки должны осуществляться по результатам открытых конкурсов, проводимых исполнительными органами власти.

Буквально в ноябре прошлого года администрация города провела открытый конкурс по шести муниципальным маршрутам (40, 41, 43, 46, 47, 8), и на трёх из них победителем стало МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», которое приобрело 37 новых маршрутных автобусов. Кстати, жители уже по достоинству оценили качество обслуживания пассажиров в автобусах СТУ. Такие методы в корне отличаются от работы иных перевозчиков, действия которых негативно сказываются на безопасности дорожного движения, а также на экономической стабильности добросовестных перевозчиков.

В прошлом году на городские маршруты выехали восемь автобусов марки НефАЗ, приспособленные для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Эти машины работают на экологичном природном топливе – метане.

Основными задачами на текущий год докладчик назвал реконструкцию перекрёстков улиц Коммунистической, Объездной, Караная Муратова и ул.Суханова – Стерлибашевский тракт с организацией кругового движения, проектирование новых дорожных развязок с целью оптимизации улично-дорожной сети города.

КАК РАБОТАТЬ И ЖИТЬ БЕЗ ТРАВМ И ПОЖАРОВ

Ситуация с производственным травматизмом в Стерлитамаке второй год подряд остаётся неблагополучной. Контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности со стороны руководителей предприятий по-прежнему неудовлетворительный.

Происшествия техногенного характера, связанные с пожарами и дорожно-транспортными происшествиями, у нас также нередки. Например, количество погибших и пострадавших при пожарах в прошлом году выросло в два раза! Во многих случаях причиной возгораний является человеческий фактор, большинство пожаров с гибелью людей происходит в жилом секторе. Поэтому решено активизировать профилактическую работу.

В 2016 году на все объекты с массовым пребыванием людей разработаны паспорта безопасности, антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

Первостепенными задачами признаны подготовка к безаварийному прохождению паводка, а также проведение в марте под руководством Правительства Республики Башкортостан командно-штабных учений с городской администрацией, руководством предприятий и спасательными службами.

В принятом решении актива подчёркнуто, что необходим общий настрой на созидательную деятельность и дальнейшее совершенствование работы в промышленной сфере, в развитии транспортной инфраструктуры, в решении вопросов экологии. Повышение жизненного уровня горожан достигается путём увеличения доходов городского бюджета за счёт стабильной и эффективной деятельности сектора экономики.

Глава администрации городского округа Владимир Куликов завершил работу актива, сообщив, что в ближайшее время распахнёт двери новая пожарная часть, будет получена лицензия на открытие новой современной школы, продолжится строительство ещё одного общеобразовательного учреждения и мечети в новой части города, там же будет начато и строительство православного храма, а также запущен пилотный проект единой диспетчерской службы.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104