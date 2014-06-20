Преодолевая «Торосы»

На ледовой площадке Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» прошли игры третьего тура детской хоккейной лиги Башкортостана среди юных хоккеистов 2008 года рождения.

Стерлитамакский «Орлан-2008» (тренер Динар Рафиков) в первом матче тура сразился со сверстниками из уфимского клуба «Салават Юлаев». Гости первыми открыли счёт, а потом забили и вторую шайбу, но стерлитамакские ребята настойчиво атаковали ворота соперников до последней минуты и сумели сравнять счёт – 2:2 (у хозяев две шайбы в активе Тимура Тикеева). В серии послематчевых буллитов успех сопутствовал команде столичных хоккеистов.

Во втором матче орлановцы отыгрались на второй команде знаменитого уфимского клуба «Салават Юлаев-2009», и младших юлаевцев разгромили всухую – 9:0 (ворота поразили: трижды – Дамир Мамаев, дважды – Тимур Тикеев, по одной – Ярослав Ярмухаметов, Айнур Замилов, Евгений Кондратенко, Данил Леонтьев).

В острейшей борьбе проходил третий матч воспитанников Динара Рафикова с нефтекамским «Торосом»; гости сопротивлялись изо всех сил, однако стерлитамакцы победили – 4:3 (три шайбы забросил Тимур Тикеев, одну – Дамир Мамаев). Лучшими игроками тура признаны: вратарь Михаил Поваров («Салават Юлаев-2008»), нападающий «Тороса» Алан Шайхисламов, защитник «Орлана» ученик гимназии № 1 Иван Куликов, а Тимур Тикеев удостоен приза в номинации «Самый ценный игрок».

С.ГАФАРОВ

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