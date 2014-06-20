Приняли военную присягу

В Алкино-2 успешно служат призывники из Стерлитамака

В конце января близ посёлка Алкино-2 прошла торжественная церемония принятия 55-й по счёту присяги в войсковой части № 63494 (12-я отдельная Краснознамённая инженерная сапёрная бригада). В числе молодых солдат значатся и 10 срочников из города Стерлитамака. На службу в эту часть они были направлены в конце ноября прошлого года.

До 2017 года Алкино-2 славилось тем, что помимо инженерной сапёрной бригады рядом с посёлком располагались ещё две войсковые части (три месяца назад передислоцированные в Пензенскую область). Начиная с 1990 года, службу в Алкино-2 прошли свыше 300 стерлитамакцев. 2016-2017 годы не стали исключением. Кроме 10 солдат-срочников свою клятву верности ещё летом прошлого года дали 2 контрактника.

Принятие 55-й военной присяги, как и полагается, началось ровно в назначенное время. После торжественной речи полковника Кухальского вчерашние мальчишки давали клятву на верность Родине. Несмотря на сильный мороз и немного пасмурную погоду, настроение у всех присутствующих было праздничным. Родители, друзья, братья и сёстры могли фотографировать, снимать на видео главных участников события.

Прозвучали напутственные речи командиров подразделений и родителей. Выступили и те, кто почти прошёл армейскую службу, и те, кому только предстоит это сделать.

Своими впечатлениями о первых месяцах службы поделился выпускник юрфака СФ БашГУ Альберт Усманов: «Мне как юристу необходимо пройти военную службу. Сразу после окончания университета меня призвали. В части понравилось. Выучил военный устав, прошёл курс молодого бойца (строевая, огневая подготовка, уборка плаца, подшивка подворотничка, заправка постели и т.д.), изучил территорию части. Не надо слушать тех, кто советует не идти в армию. Никакой дедовщины здесь нет. Всё зависит от тебя самого, твоего настроя. Помимо изучения основной учебной программы каждое воскресенье мы смотрим военно-патриотические фильмы, занимаемся спортом».

Военный комиссар по городу Стерлитамаку и Стерлитамакскому району Евгений Иванович Кутузов рассказал о значимости военной службы.

– Существует ли конкуренция среди контрактников за место службы в Алкино-2?

– Военная служба, по сути, является полноценной трудовой деятельностью и стабильно достойно оплачивается. Кроме того, для контрактника предусмотрен ряд преимуществ и привилегий.

Кандидат должен обладать соответствующими профессионально-психологическими, морально-деловыми качествами, быть физически здоровым, должна быть ещё востребована его военно-учётная специальность, это повышает шансы на зачисление в войсковую часть п.Алкино.

С 2014 года Министерство обороны России проводит обучение студентов гражданских вузов по программам военной подготовки солдат и сержантов. Выпускник вуза после успешного прохождения такой подготовки имеет все шансы поступить на военную службу по контракту. Более того, он имеет приоритеты: вместо одного года службы по призыву может пойти на военную службу и заключить контракт на два года и дальше продолжить службу на командных должностях.

Помимо конкурса, есть ещё и испытательный срок, который нужно пройти конкурсантам. Но ребята легко его преодолевают и продолжают служить.

Ежегодно из нашего города на военную службу по контракту призывается от 80 до 100 человек. Многие из них желают служить в Алкино.

– Евгений Иванович, куда чаще всего отправляют наших ребят служить на контрактной основе?

– Как правило, наши контрактники проходят службу во всех видах и родах Вооружённых сил Российской Федерации. При выборе одни ребята ориентируются на размер денежного довольствия, другие – на географию места службы, третьи выбирают военную службу по видам и родам войск.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 7 февраля 2017 года)

П.КОНОНОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104